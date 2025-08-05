Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cezayir'de keşif uçağı havalandıktan 1 dakika sonra düştü: 4 ölü

Cezayir'de orman yangınlarını izleyen bir keşif uçağı düştü. Kaza sonucunda biri yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçağın havalandıktan 1 dakika sonra düştüğü öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cezayir'de keşif uçağı havalandıktan 1 dakika sonra düştü: 4 ölü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 23:44

'in doğusundaki Cicel kentinde keşif ve orman yangınlarını izlemek için kullanılan küçük bir sivil savunma uçağı düştü. Ülkenin Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Açıklamada, Cicel'deki Ferhat Abbas Havalimanı yakınlarında küçük bir keşif ve orman yangınlarını izleme uçağının düştüğü ifade edildi.

Kazada, Sivil Savunma Hava Birimi Komutanı Albay Rıdvan Berci, stajyer Pilot Suheyb Galayi ile ismi açıklanmayan uçuş okulu eğitmeni ile "Air Tractor" şirketinden Şili uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

HAVALANDIKTAN 1 DAKİKA SONRA KAZA OLDU

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise uçak kalkıştan sadece bir dakika sonra Cicel'in yaklaşık 15 kilometre doğusunda bulunan Ferhat Abbas Havalimanını çevreleyen çitin içine düştü.

Sekikda kentindeki orman yangınlarını izlemekle görevli uçağın yakıt ikmali yapmak üzere Cicel'e döndüğü daha sonra görevine devam ettiği kaydedildi.

Cezayir, bu yıl yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele için 15'ten fazla küçük ve orta ölçekli uçak ile bir büyük askeri uçağın yanı sıra sivil savunma ve silahlı kuvvetlere ait onlarca helikopteri tahsis etmişti.

ETİKETLER
#orman yangını
#uçak kazası
#cezayir
#Sivil Savunma Kanunu
#Ferhat Abbas Havalimanı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.