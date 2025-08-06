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 | Suat Vilgen

İsrail ordusunun tehlikeli yola sürdüğü yardım tırı devrildi! Açlıkla boğuşan 20 Filistinli öldü

İsrail ordusu, açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde güvensiz bir yola girmeye zorladığı insani yardım tırı yiyecek almak isteyen Filistinlilerin üzerine devrildi. Olayda 20 kişi can verdi..

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İsrail ordusunun tehlikeli yola sürdüğü yardım tırı devrildi! Açlıkla boğuşan 20 Filistinli öldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 07:11
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 07:11

'deki harekatını türlü şekillerde sürdürmeye devam ediyor. Son olarak İsrail ordusu tarafından 'ndeki güvensiz bir yola kasıtlı olarak yönlendirilen tırı, yiyecek almak için aracın etrafını saran Filistinlilerin üzerine devrildi. Olayda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

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KASITLI YÖNLENDİRME

Olaya ilişkin Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, bölgeye girişine izin verilen kısıtlı sayıdaki insani yardım tırını İsrail'in kasıtlı olarak tehlikeye attığı ve çeken Filistinlilere ulaşmasını engellediği ifade edildi.
İsrail'in Gazze'ye giren yardım tırlarını uzun süredir aç olan ve temel ihtiyaçlarına ulaşamayan sivillerle dolu yollara girmeye zorladığı, bu şekilde bilinçli olarak yardım tırlarını saldırılara maruz bıraktığı vurgulandı.

İsrail ordusunun tehlikeli yola sürdüğü yardım tırı devrildi! Açlıkla boğuşan 20 Filistinli öldü

YOLLARI BOMBALIYOR

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in kasıtlı bir şekilde oluşturduğu kaos ve felaket koşulları altında Deyr el-Belah'ta İsrail ordusunun daha önce bombaladığı, geçişe uygun olmayan ve güvensiz bir yola girmeye zorladığı gıda taşıyan yardım tırının devrilmesi sonucu yiyecek almak isteyen 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in kasıtlı bir şekilde oluşturduğu kaos ortamında Gazze'deki Filistinlileri hayatlarını tehlikeye atmaya ittiği vurgulandı.

İsrail ordusunun tehlikeli yola sürdüğü yardım tırı devrildi! Açlıkla boğuşan 20 Filistinli öldü

GAZZE AÇLIKLA BOĞUŞUYOR

Açıklamada, "İşgalci İsrail, benzeri görülmemiş bir insani felaketin ortasında 2,4 milyon insana karşı kitlesel aç bırakma suçu işlemeye devam ediyor" ifadesine yer verildi.

İsrail'in aç bırakma amacıyla Gazze'ye insani yardım girişini engellediği ve sınır kapılarını kapalı tutmayı sürdürdüğü de aktarıldı.
Uluslararası toplumun sessizliğine dikkati çekilen açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukuka göre tam bir soykırım suçu teşkil eden bu kasıtlı suç siyasetini en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
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#Dünya
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