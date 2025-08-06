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 | Onur Kaya

İsrail'de Gazze krizi! Netanyahu ile genelkurmay başkanı tartıştı: Ülkeyi tuzağa çekiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi yönündeki planı krize yol açtı. İşgal planına karşı çıkan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, son toplantıda Netanyahu ile sert şekilde tartıştı. Zamir, Netanyahu'nun söz konusu işgal planıyla ülkeyi tuzağa çektiğini söyledi.

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İsrail'de Gazze krizi! Netanyahu ile genelkurmay başkanı tartıştı: Ülkeyi tuzağa çekiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 05:50
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 06:21

, binlerce Filistinliyi katlettiği Gazze'yi açlığa mahkum ederken bir yandan da 'nin tamamını işgal etmeyi planlıyor. Ancak Gazze'de tam işgal planı hükümet ile orduyu karşı karşıya getirdi.

NETANYAHU İLE GENELKURMAY BAŞKANI ARASINDA SERT TARTIŞMA

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Başbakan arasında Gazze Şeridi'ne saldırılar ve bölgenin tamamının işgal edilmesi planlarının ele alındığı toplantı esnasında sert tartışma yaşandığı bildirildi.

İsrail'de Gazze krizi! Netanyahu ile genelkurmay başkanı tartıştı: Ülkeyi tuzağa çekiyor

TAM İŞGAL PLANINA TEPKİ: ÜLKEYİ TUZAĞA ÇEKİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir'in Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planıyla ülkeyi bir tuzağa çektiğini söylediği aktarıldı.

İsrail'de Gazze krizi! Netanyahu ile genelkurmay başkanı tartıştı: Ülkeyi tuzağa çekiyor

Toplantı sırasında Başbakan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun kendisine yönelik "darbe girişimine öncülük ettiği" suçlamalarına atıf yapan Zamir, Gazze'de yürüttükleri "savaşın ortasında" neden bu tür saldırılara maruz kaldığını sordu.

İSTİFA RESTİNE SERT TEPKİ

Ayrıca Zamir, Başbakan Netanyahu'nun kendisine gönderdiği basına yansıyan "Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajına da sert tepki gösterdi.

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SİNİRLER GERİLDİ

Başbakan Netanyahu ise Zamir'e "Basın karşısında istifa etmekle tehdit etmeyin. Planınızı kabul etmememiz halinde sürekli istifa tehditleri savurmanızı kabul etmiyorum. Oğlum 33 yaşında, yetişkin bir adam." ifadelerini sarf etti.

Gazze'nin tamamını işgal planıyla ülkeyi tuzağa çektiği yönünde Zamir'in kendisine yönelttiği eleştiriye cevaben Netanyahu, kabineye sunacağını söylediği planda iyileştirmeler yapılmasını istedi.

Tartışma sırasında Zamir'in zaman zaman öfkelendiği belirtildi.

İsrail'de Gazze krizi! Netanyahu ile genelkurmay başkanı tartıştı: Ülkeyi tuzağa çekiyor

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi İsrailli kaynak, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal edilmesi eğiliminde olduğunu söylemişti.

İsrail basını, Zamir'in Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına karşı olduğu aktarmıştı.

ETİKETLER
#İsrail
#gazze şeridi
#binyamin netanyahu
#çatışma
#İsrail Genelkurmay Başkanı
#İsrail Politikası
#Dünya
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