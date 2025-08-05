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 | Berrak Arıcan

Yirmi yaşında 400 vatandaşla ülke kurdu: Kendi bayrağı, kabinesi, para birimi var

Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki tartışmalı bir bölgede kendi ülkesini kuran 20 yaşındaki Daniel Jackson herkesi şaşkınlığa uğrattı. Kendini, kurduğu Verdis Özgür Cumhuriyeti'nin başkanı ilan etti. Bayrağı, kabinesi, para birimi ve yaklaşık 400 vatandaşı var.

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Yirmi yaşında 400 vatandaşla ülke kurdu: Kendi bayrağı, kabinesi, para birimi var
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 10:15

İngiltere'de doğup büyüyen Daniel Jackson, çocukluk hayali olan kendi ülkesini kurdu. Hırvatistan ile Sırbistan arasında kalan tartışmalı bir bölge olan, 125 dönümden küçük ormanlık alanı sahiplenen Jackson buraya Verdis Özgür Cumhuriyeti'ni kurdu. Tuna Nehri boyunca uzanan bölgenin kendi bayrağı, hükümeti, para birimi ve yaklaşık 400 vatandaşı var.

Yirmi yaşında 400 vatandaşla ülke kurdu: Kendi bayrağı, kabinesi, para birimi var

VERDİS BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ

Hırvatistan ve Sırbistan arasında devam eden sınır anlaşmazlığı nedeniyle bölgenin komşu ülkeler tarafından talep edilmediğini keşfeden Jackson, ülke kurmanın başta bir hayal ardından bir deney olduğunu söyledi. 20 yaşındaki Jackson bu gri alanı keşfettikten sonra 30 Mayıs 2019'da Verdis'in bağımsızlığını ilan etti.

Yirmi yaşında 400 vatandaşla ülke kurdu: Kendi bayrağı, kabinesi, para birimi var

HIRVATİSTAN TEPKİLİ

Ülkede İngilizce, Hırvatça ve Sırpça konuşuluyor, para olarak ise euro harcanıyor. Verdis'e sadece Hırvatistan'ın Osijek şehrinden nehir yoluyla ulaşılabiliyor. Fakat Hırvatistan bu yeni ülke adımına karşı. 2023 yılında Hırvat polisi tarafından gözaltına alınan Jackson, sınır dışı ve edildi ve ömür boyu ülkeye girişi yasaklandı. Jackson bu olay için ''Bizi ulusal güvenliğe tehlike olarak gördüler'' dedi. Jackson, şu anda çalışmalarını "sürgündeki bir lider" olarak sürdürüyor.

Yirmi yaşında 400 vatandaşla ülke kurdu: Kendi bayrağı, kabinesi, para birimi var

Verdis'de kendi kendini başkan ilan eden Jackson ise Hırvat yetkilileri, bölgeye gözetleme sistemleri kurmakla ve Sırbistan tarafından erişimi engellemekle suçladı. Sırbistan'dan ise pek de olumsuz tepki almadığını, sıklıkla Belgrad'a gittiğini ifade etti.

Yirmi yaşında 400 vatandaşla ülke kurdu: Kendi bayrağı, kabinesi, para birimi var

VATANDAŞLIK İÇİN BİNLERCE BAŞVURU VAR

New York Post'un haberine göre, Jackson'ın ülkesi Verdis'e şimdiye kadar 15 binden fazla kişi için başvuru yaptı. Bu kişilerden sadece 400'ü kabul edildi. Bu vatandaşlara Verdis pasaportu verildi. Fakat bu pasaportlar uluslararası seyahatlerde kullanılamıyor. Fakat bazı kişilerin bu pasaportla farklı ülkelere giriş yaptığı da söyleniyor.

Yirmi yaşında 400 vatandaşla ülke kurdu: Kendi bayrağı, kabinesi, para birimi var

Vatandaşlık başvurularının devam ettiğini fakat ince eleyip sık dokuduklarını söyleyen Jackson, önceliği tıp ve güvenlik gibi alanlarda uzmanlığı olan adaylara verdiklerini anlattı. Jackson, "Çok küçük bir ülkeyiz, dolayısıyla birilerini kabul ederken son derece dikkatli olmalıyız" diyor.

''SEÇİM YAPARIM''

Tüm yaşananlara rağmen kararlılığını sürdüren Jackson, ''Eğer Verdis'i tam anlamıyla hayata geçirmeyi başarırsam, görevimden istifa ederim ve seçim çağrısı yaparım'' sözleriyle kişisel çıkar peşinde olmadığını vurguluyor.

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ETİKETLER
#vatandaşlık
#ulusal güvenlik
#Verdis
#Bağımsız Devletin Ilanı
#Sınır Anlaşmazlığı
#Daniel Jackson
#Ülke Kurma
#Dünya
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