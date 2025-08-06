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 | Berrak Arıcan

Bataklıktan çıktı: 6 parmaklı ve 7 bin yıllık

Rusya'nın batısında bulunan Smolensk'de herkesi hayrete düşüren bir keşif yapıldı. Bataklık bir alanda 7 bin yıllık, 6 parmaklı, tahta bir el bulundu.

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Bataklıktan çıktı: 6 parmaklı ve 7 bin yıllık
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 09:54

'nın batısında bulunan Somensk'de, St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nde çalışan arkeologlar çalışmalar yürüttü. Bu araştırmalar esnasında oldukça ilginç bir keşfe imza atıldı. Rusya Taş Devri arkeolojisinde şimdiye kadar görülmemiş bir eser ortaya çıktı. Arkeologlar, 'tahta bir el' buldular.

Bataklıktan çıktı: 6 parmaklı ve 7 bin yıllık

6 PARMAKLI, 7 BİN YILLIK

Bataklıktan çıkan Neolitik tahta el 7 bin yıllıktı ve 6 parmaklıydı. Fakat elin sadece 3 parmağı kalmıştı, diğer üçünün antik çağlarda kırıldığı düşünülüyor. başparmak ve iki ekstra parmağa ait kök izleri bariz bir şekilde görülebiliyordu. Avuç içi cilalı, arka tarafında ise 7 ışınlı rozet motifi bulunuyordu.

Bataklıktan çıktı: 6 parmaklı ve 7 bin yıllık

Uzmanlar, tahta elin eskiden başka bir nesnenin parçası olduğunu düşünüyor. Bilek bölgesindeki belirgin kopma izleri de buna işaret. DailyStar'ın haberine göre, parmakların kırıldığı ve avuç içinin kenarındaki derin oyma süslemelerin de kısmen hasar var.

Bataklıktan çıktı: 6 parmaklı ve 7 bin yıllık

EŞİ BENZERİ YOK!

Hermitage Müzesi'nden yapılan açıklama ise kısaca şu şekilde:

"Bu yapının Rus Taş Devri arkeolojisinde bir eşi benzeri yok. El çok ustaca yapılmış; avuç kısmı dikkatle cilalanmış ve arka yüzüne yedi ışınlı bir rozet oyulmuş. Ancak anıtsal yapı antik çağda zarar görmüş; parmakları kırılmış ve süslemeli kenarları kısmen hasar almış. El başlangıçta başka bir objeye aitmiş; bu, bilek kısmındaki kırılmadan anlaşılıyor."

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ETİKETLER
#arkeoloji
#Rusya
#Taş Devri
#Hermitage Müzesi
#Antik Eser
#Neolitik Dönem
#Tahta El
#Dünya
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