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 | Berrak Arıcan

Yolcunun valizinden çıkan yüzlerce canlı şoke etti! Yalanı kısa sürede ortaya çıktı

Brezilya'da şehirlerarası seyahat eden bir otobüsün bagajındaki valizden çıkanlar şoke etti. Rutin yol kontrolü sırasında fark edildi, polis harekete geçti.

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Yolcunun valizinden çıkan yüzlerce canlı şoke etti! Yalanı kısa sürede ortaya çıktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 17:10

'nın Teresepolis yakınlarında rutin yol kontrolü yapan polisler, şehirlerarası bir otobüsü durdurdu. Otobüsün bagajı açıldı ve ekiplerin dikkatini bir valiz çekti. Polisler, valizi açınca ise yüzlerce yavru kaplumbağa ile karşılaştı.

Yolcunun valizinden çıkan yüzlerce canlı şoke etti! Yalanı kısa sürede ortaya çıktı

YALANI KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Polis, Feira de Santana şehrinden, Rio de Janeiro'ya gitmek üzere yola çıkan valiz sahibini tespit etti. Yakalanan yolcu, suçunu ilk başta inkar etti. Ardından kaplumbağaları başkasına teslim etmek için para karşılığında taşıdığını itiraf etti. İlk defa yaptığını söyledi. Fakat bu yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Polis, aynı kişinin 2015 yılında da benzer bir suçtan yakalandığını ortaya çıkardı.

Yolcunun valizinden çıkan yüzlerce canlı şoke etti! Yalanı kısa sürede ortaya çıktı

TANESİ 5 BİN TL'YE SATILIYOR

Valizden 600 tane yavru kaplumbağa çıktı fakat bazıları susuzluk ve havasızlık nedeniyle ölmüştü. Brezilya Federal Karayolu Polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada kaplumbağaların karaborsadaki birim değerinin yaklaşık 700 real yani yaklaşık 5 bin TL olduğunu bildirdi.

Yolcunun valizinden çıkan yüzlerce canlı şoke etti! Yalanı kısa sürede ortaya çıktı

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, yavru kaplumbağaların nereye gönderilecekleri henüz belirsiz. Soruşturma, Rio de Janeiro Çevre Koruma Polisi tarafından yürütülüyor.

Yolcunun valizinden çıkan yüzlerce canlı şoke etti! Yalanı kısa sürede ortaya çıktı
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ETİKETLER
#brezilya
#karaborsa
#Kaplumbağa Ticareti
#Vahşi Yaşam Kaçakçılığı
#Yol Kontrolü
#Dünya
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