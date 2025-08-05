Yolcunun valizinden çıkan yüzlerce canlı şoke etti! Yalanı kısa sürede ortaya çıktı

Brezilya'nın Teresepolis yakınlarında rutin yol kontrolü yapan polisler, şehirlerarası bir otobüsü durdurdu. Otobüsün bagajı açıldı ve ekiplerin dikkatini bir valiz çekti. Polisler, valizi açınca ise yüzlerce yavru kaplumbağa ile karşılaştı.

YALANI KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Polis, Feira de Santana şehrinden, Rio de Janeiro'ya gitmek üzere yola çıkan valiz sahibini tespit etti. Yakalanan yolcu, suçunu ilk başta inkar etti. Ardından kaplumbağaları başkasına teslim etmek için para karşılığında taşıdığını itiraf etti. İlk defa yaptığını söyledi. Fakat bu yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Polis, aynı kişinin 2015 yılında da benzer bir suçtan yakalandığını ortaya çıkardı.

TANESİ 5 BİN TL'YE SATILIYOR

Valizden 600 tane yavru kaplumbağa çıktı fakat bazıları susuzluk ve havasızlık nedeniyle ölmüştü. Brezilya Federal Karayolu Polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada kaplumbağaların karaborsadaki birim değerinin yaklaşık 700 real yani yaklaşık 5 bin TL olduğunu bildirdi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, yavru kaplumbağaların nereye gönderilecekleri henüz belirsiz. Soruşturma, Rio de Janeiro Çevre Koruma Polisi tarafından yürütülüyor.