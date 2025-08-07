Menü Kapat
28°
Dünya
Avatar
Editor
 Editor | Berrak Arıcan

Fenomenin arabasının oynanmış bölmelerinden servet çıktı! Yüzlerce milyon değerinde

Brezilya polisi, bir fenomenin arabasının torpidosunda server buldu. Ülkenin en büyük altın yakalama operasyonunda arabanın bazı noktalarıyla oynanmış olmasının fark edilmesi fayda sağladı.

Fenomenin arabasının oynanmış bölmelerinden servet çıktı! Yüzlerce milyon değerinde
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 15:57

'da ünlü sosyal medya fenomeni Suzy Alencar'ın kullandığı araçtan servet çıktı. Polis, şüpheli aracı durdurduğunda sadece az miktarda altın buldu. Fakat arabanın bazı noktalarında değişiklikler olması dikkatten kaçmadı. Aracın içinde oynanmış bölümleri fark eden polis, gizli bölmeleri keşfetti. Torpido gözü de dahil olmak üzere saklı bölmelerden toplam 103 kilo saf altın çıktı. Değeri 8,2 milyon sterlin yani 446 milyon TL'lik altın bulundu.

Fenomenin arabasının oynanmış bölmelerinden servet çıktı! Yüzlerce milyon değerinde

ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK 'ALTIN YAKALAMA' OPERASYONU

The Sun'ın haberine göre yetkililer, operasyonun ülke tarihindeki en büyük 'altın yakalama' olduğunu açıkladı. Fenomen Suzy gözaltına alındı ardından ise serbest bırakıldı.

Fenomenin arabasının oynanmış bölmelerinden servet çıktı! Yüzlerce milyon değerinde

O esnada ünlü fenomen ile aynı araçta bulunan eşi Bruno da gözaltına alındı fakat akıbeti hakkında bilgi verilmedi.

Fenomenin arabasının oynanmış bölmelerinden servet çıktı! Yüzlerce milyon değerinde

BU ALTINLAR NEREDEN GELDİ?

Polis, şimdilerde bu kadar altının nereden geldiğini araştırıyor. Yetkililer, yasa dışı madencilik, ya da mafya bağlantıları olabileceğini düşünüyor. Üzerinde durulan ihtimal ise altının kayıt dışı madenlerden çıkarılmış olabileceği ve aracı olarak kullanıldığı.

Fenomenin arabasının oynanmış bölmelerinden servet çıktı! Yüzlerce milyon değerinde

Bruno'nun avukatı ise yasa dışı madencilik iddialarını reddererek şu açıklamada bulundu:

''Bruno ailesinin tek geçim kaynağı. Brezilya'da binlerce kişi gibi o da madencilik sektöründe çalışıyor. Yasa dışı faaliyetten çok, bürokratik eksiklikler söz konusu olabilir. Gerekli izin belgeleri olmadan yapılan madencilik, yasa dışı kabul ediliyor.''

Fenomenin arabasının oynanmış bölmelerinden servet çıktı! Yüzlerce milyon değerinde
