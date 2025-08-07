Fenomenin arabasının oynanmış bölmelerinden servet çıktı! Yüzlerce milyon değerinde

Brezilya'da ünlü sosyal medya fenomeni Suzy Alencar'ın kullandığı araçtan servet çıktı. Polis, şüpheli aracı durdurduğunda sadece az miktarda altın buldu. Fakat arabanın bazı noktalarında değişiklikler olması dikkatten kaçmadı. Aracın içinde oynanmış bölümleri fark eden polis, gizli bölmeleri keşfetti. Torpido gözü de dahil olmak üzere saklı bölmelerden toplam 103 kilo saf altın çıktı. Değeri 8,2 milyon sterlin yani 446 milyon TL'lik altın bulundu.

ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK 'ALTIN YAKALAMA' OPERASYONU

The Sun'ın haberine göre yetkililer, operasyonun ülke tarihindeki en büyük 'altın yakalama' olduğunu açıkladı. Fenomen Suzy gözaltına alındı ardından ise serbest bırakıldı.

O esnada ünlü fenomen ile aynı araçta bulunan eşi Bruno da gözaltına alındı fakat akıbeti hakkında bilgi verilmedi.

BU ALTINLAR NEREDEN GELDİ?

Polis, şimdilerde bu kadar altının nereden geldiğini araştırıyor. Yetkililer, yasa dışı madencilik, kaçakçılık ya da mafya bağlantıları olabileceğini düşünüyor. Üzerinde durulan ihtimal ise altının kayıt dışı madenlerden çıkarılmış olabileceği ve kara para aklama aracı olarak kullanıldığı.

Bruno'nun avukatı ise yasa dışı madencilik iddialarını reddererek şu açıklamada bulundu:

''Bruno ailesinin tek geçim kaynağı. Brezilya'da binlerce kişi gibi o da madencilik sektöründe çalışıyor. Yasa dışı faaliyetten çok, bürokratik eksiklikler söz konusu olabilir. Gerekli izin belgeleri olmadan yapılan madencilik, yasa dışı kabul ediliyor.''