Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Yolcu uçağındaki zehirli gaz beyin hasarı bıraktı: 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı

ABD'de bir hukuk profesörü, Delta Airlines'a ait bir Boeng ile uçtuğu sırada zehirli gaz salınımı nedeniyle beyin hasarı yaşadığını iddia etti ve dava açtı. Profesör, sağlık sorunları nedeniyle 40 milyon dolar talep etti.

Yolcu uçağındaki zehirli gaz beyin hasarı bıraktı: 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.12.2025
12:57
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
12:57

ABD'de hukuk profesörü Jonathan Harris, Atlanta-Los Angeles seferini Delta Airlines’a ait bir Boeing 737 uçağında gerçekleştirdi. Fakat uçuş sırasında uçak, motor yağı kokusuyla doldu ve Harris, nefessiz kaldı ve kustu. Uçuşun üzerinden 1 gün geçtikten sonra ise hastaneye kaldırıldı ve üşük oksijen, yüksek bikarbonat ve karbon monoksit seviyeleri tespit edildi.

Yolcu uçağındaki zehirli gaz beyin hasarı bıraktı: 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı

UÇAĞA GAZ MASKESİYLE BİNİYOR

Harris, uçuşun ardından denge problemleri de yaşadığını bu yüzden artık derslerini oturarak anlattığını söyledi. Düzenli olarak yaptığı koşu sırada da düşüp bileğini kırdığını anlatan Harris, artık uçağa binmekten kaçındığını, bindiğinde ise yanında bir gaz maskesi olduğunu söyledi.

Dailymail'in haberine göre, Harris yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ABD’li uçak üreticisinden 40 milyon dolar talep etti.

Yolcu uçağındaki zehirli gaz beyin hasarı bıraktı: 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı

ABD'DE KAYIT ZORUNLULUĞU YOK

Öte yandan uzmanlar, dünya genelinde her gün uçaklarda bu tür duman olaylarının yaşandığını ifade ederken, ABD’de havayollarının bu olayları kaydetme zorunluluğu bulunmuyor. NASA verilerine göre, Ocak 2018-Aralık 2019 arasında gönüllü olarak bildirilen 362 duman olayı yaşandı ve yaklaşık 400 yolcu ile mürettebatın tıbbi tedavi gördüğü belirlendi.

