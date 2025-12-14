Menü Kapat
Hava Durumu
 Berrak Arıcan Baş

'Şiddetli' kategorisi devreye girdi, 'çok kötü seviye' seyri harekete geçirdi: Başkentte hibrit sisteme geçildi

Hindistan yoğun hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Başkent Yeni Delhi'de hibrit sisteme geçildi. Hava kirliliği seviyesi 'şiddetli' kategorisinde kaldı.

'ın başkenti ve çevresinde neredeyse temiz hava kalmadı. Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi çevresindeki 39 ölçüm istasyonunun 38'inde "şiddetli" seviyede ölçüldü. Kent, hava kirliliğinin yol açtığı sis ile kaplandı.

'Şiddetli' kategorisi devreye girdi, 'çok kötü seviye' seyri harekete geçirdi: Başkentte hibrit sisteme geçildi

HİBRİT SİSTEME GEÇİLDİ

Endeksinin (AQI) pek çok bölgede 400'ü aşması üzerine Hindistan Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu, ülkede hava kirliliğiyle mücadele için uygulanan Aşamalı Mücadele Eylem Planı'nın (GRAP) 4. aşamasını devreye soktu.

'Şiddetli' kategorisi devreye girdi, 'çok kötü seviye' seyri harekete geçirdi: Başkentte hibrit sisteme geçildi

Buna göre, Yeni Delhi'de okullarda hibrit sisteme geçildi.

'Şiddetli' kategorisi devreye girdi, 'çok kötü seviye' seyri harekete geçirdi: Başkentte hibrit sisteme geçildi

''ÇOK KÖTÜ SEVİYEDE'' SEYREDECEK

Hava Kalitesi Erken Uyarı Sistemi (AQEWS) tahminlerine göre, bölgede hava kirliliği seviyesinin bugün de "şiddetli" kategoride kalması, 15-16 Aralık'ta ise "çok kötü" seviyede seyretmesi bekleniyor.

'Şiddetli' kategorisi devreye girdi, 'çok kötü seviye' seyri harekete geçirdi: Başkentte hibrit sisteme geçildi

Yetkililer, rüzgar hızının yarından itibaren artmasının hava kirliliğinde "kısmi bir rahatlama" sağlayabileceğini belirtiyor.

'Şiddetli' kategorisi devreye girdi, 'çok kötü seviye' seyri harekete geçirdi: Başkentte hibrit sisteme geçildi

Yeni Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.

'Şiddetli' kategorisi devreye girdi, 'çok kötü seviye' seyri harekete geçirdi: Başkentte hibrit sisteme geçildi
