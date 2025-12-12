Yaşamaya ve çalışmaya en elverişli şehirler listelendi: Sıralamaya damga vuran 2 bölge var

Kategoriler
Hem yaşamak hem de çalışmak için en elverişli şehirler belli oldu. Uluslararası danışmanlık şirketi ECA International, dünyada yaşamın daha kolay olduğu yerleri listeledi.
Uluslararası danışmanlık şirketi ECA International, 275 şehir arasında en yaşamaya ve çalışmaya elverişli şehirleri sıraladı. Araştırmalar sırasında farklı kıtalardan şehir ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen çok sayıda kriter dikkate alındı.
Araştırmada güvenlik durumu, konut koşulları, ulaşım ve altyapı olanakları, sağlık hizmetlerine erişim, hava kalitesi, iklim şartları, siyasi istikrar ve sosyal yaşam gibi başlıklar dikkate alındı.
Çalışmada dikkat çeken bir unsur ise Doğu Avrupa'dan hiçbir şehrin listede yer almamasıydı. Sıralamaya Batı ve Kuzey Avrupa şehirleri damga vurdu.
İşte yaşam kalitesi en yüksek ilk 10 şehir:
Bern (İsviçre)
Kopenhag (Danimarka)
Stavanger (Norveç)
Cenevre (İsviçre)
Lüksemburg (Luxembourg)
Lahey (Hollanda)
Viyana (Avusturya)
Münih (Almanya)
Dublin (İrlanda)
Lizbon (Portekiz)