Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yaşamaya ve çalışmaya en elverişli şehirler listelendi: Sıralamaya damga vuran 2 bölge var

Aralık 12, 2025 09:25
1
Yaşam için en elverişli şehirler

Hem yaşamak hem de çalışmak için en elverişli şehirler belli oldu. Uluslararası danışmanlık şirketi ECA International, dünyada yaşamın daha kolay olduğu yerleri listeledi. 

2
Yaşam için en elverişli şehirler

Uluslararası danışmanlık şirketi ECA International, 275 şehir arasında en yaşamaya ve çalışmaya elverişli şehirleri sıraladı. Araştırmalar sırasında farklı kıtalardan şehir ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen çok sayıda kriter dikkate alındı.

 

3
Yaşam için en elverişli şehirler

Araştırmada güvenlik durumu, konut koşulları, ulaşım ve altyapı olanakları, sağlık hizmetlerine erişim, hava kalitesi, iklim şartları, siyasi istikrar ve sosyal yaşam gibi başlıklar dikkate alındı.

 

4
Yaşam için en elverişli şehirler

Çalışmada dikkat çeken bir unsur ise Doğu Avrupa'dan hiçbir şehrin listede yer almamasıydı. Sıralamaya Batı ve Kuzey Avrupa şehirleri damga vurdu.

İşte yaşam kalitesi en yüksek ilk 10 şehir:

5
Yaşam için en elverişli şehirler

Bern (İsviçre)
 

6
Yaşam için en elverişli şehirler

Kopenhag (Danimarka)
 

7
Yaşam için en elverişli şehirler

Stavanger (Norveç)
 

8
Yaşam için en elverişli şehirler

Cenevre (İsviçre)
 

9
Yaşam için en elverişli şehirler

Lüksemburg (Luxembourg)
 

10
Yaşam için en elverişli şehirler

Lahey (Hollanda)
 

11
Yaşam için en elverişli şehirler

Viyana (Avusturya)
 

12
Yaşam için en elverişli şehirler

Münih (Almanya)
 

13
Yaşam için en elverişli şehirler

Dublin (İrlanda)
 

14
Yaşam için en elverişli şehirler

Lizbon (Portekiz)

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.