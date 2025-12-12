ALES sonuçları 2025 sorgulama sayfası: ÖSYM AİS ALES/3 sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ALES sınav sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Üniversitelerin akademik kadrolarında yüksek lisans, doktora ve diğer pozisyonlara yerleşmek isteyen adaylar, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen sınavlara katılmıştı. ALES sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan yer alacak. ALES sınavı değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği veya sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların puanları hesaplanmayacak. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı…

ALES/3 SONUÇLARI 2026 BUGÜN AÇIKLANIYOR

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES/3 oturumu sınav sonuçları 12 Aralık cuma günü açıklanacak. Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresinden veya aşağıdaki bağlantı üzerinden hızlı sorgulama ekranına gidebilir.

ALES sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. ALES sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. ALES sonuçlarının saat 13.00’a kadar erişime açılması bekleniyor.

ALES/3 SINAV SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

ALES SINAV SONUCU EKRANINDA NELER OLACAK?

ALES sınav sonuçları sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan kullanıcılar, sonuçlara erişebilecek.

ALES sınav sonuçları ekranında adayların ilgili oturumlardan yaptıkları doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Adaylar, 100 puan üzerinden değerlendirme sonuçlarına da aynı ekran üzerinden erişim sağlayabilecek. Adayların sözel ve sayısal puanları ayrı ayrı sonuç ekranında olacak.

Alternatif olarak ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabilir.

ALES SINAVINA KATILAN ADAYLAR DİKKAT

ALES sınavına katılan adayların sınavlarının geçerli sayılması için sınav kurallarına uyulması gerekiyor. Sınava atandığı salonda sırada girmesi, cevapları sınav süresi içinde cevaplaması ve sınav kurallarına uyması gerekmektedir.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

ALES sınavı değerlendirmesi yapılırken adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar hesaplanacak. Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.