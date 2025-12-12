Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Sumru Tarhan

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Faruk Yiğit kimdir, nereli? Aldığı eğitimler ve özgeçmişi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Faruk Yiğit kimdir merak edilirken Resmi Gazete'de atama listesi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Faruk Yiğit'i yeni görevine atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar listesine göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı. Yiğit'in özgeçmişi ve aldığı eğitimler ise dikkat çekti.

FARUK YİĞİT KİMDİR, NERELİ?

2018 senesinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığına atanan isim, 1984 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında 'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan isim 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. 1988 yılında ABD'nin Michigan Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Bölümünde Doktora eğitimine başlayan Yiğit, 1992 yılında Uygulamalı Mekanik alanında Yüksek Lisans ve 1993 yılında Makine Mühendisliği alanında doktora derecesi almayı başardı. 1993-1995 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 1995 yılında Doçent oldu.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ FARUK YİĞİT'İN ÖZGEÇMİŞİ

1995-2009 yılları arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Suud Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünde doçent ve profesör olarak çalışan isim 2009 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanı olarak göreve başladı.

Bu görevi 2013 yılına kadar sürdürdü. 2010-2013 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2013-2016 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Dekanlığı, 2014-2016 yılları arasında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetimden Sorumlu Yardımcılığı yaptı. 2017-2018 yılları arasında TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de danışman ve Savunma Sanayii Başkanlığı Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev görev aldı.

