Ege Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Alcı kimdir, nereli? Musa Alcı'nın özgeçmişi

Resmi Gazete'de yayımlanan rektör atamalarına göre Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Musa Alcı atandı. Türkiye'nin önde gelmiş üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Musa Alcı kimdir merak edilirken özgeçmişi de dikkat çekti.

|
12.12.2025
09:36
12.12.2025
09:36

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre 9 üniversiteye yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Rektörlüğüne, Prof. Dr. Musa Alcı atandı.

MUSA ALCI KİMDİR, NERELİ?

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne atanan ismin nereli olduğu ve yaşına dair bilgiler paylaşılmazken aldığı eğitimler şöyle:

Eğitim Bilgileri

Doktora
1994 – 1999, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Dr), Türkiye, Türkçe

Yüksek Lisans
1988 – 1991, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Türkiye, Türkçe

Lisans
1984 – 1988, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Türkiye, Türkçe

Yaptığı Tezler

Doktora Tezi (1999)
Gradyan tabanlı eğitime dayalı bulanık sistemler, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Dr), Türkiye

Yüksek Lisans Tezi (1991)
Geçici hâl kararlılık probleminin sayısal çözüm metodları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ MUSA ALCI'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr.
2016 – , Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı, Türkiye

Doç. Dr.
2010 – 2016, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı, Türkiye

Yrd. Doç. Dr.
2000 – 2010, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı, Türkiye

Araş. Gör.
1992 – 2000, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Araş. Gör.
1989 – 1992, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pr., Türkiye

Akademik İdarî Deneyim

Bölüm Başkanı
2017 – 2020, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı, Türkiye

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
2016 – , Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı, Türkiye

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
2012 – 2015, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik (YL), Türkiye

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
2011 – 2013, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı, Türkiye

Bölüm Başkan Yardımcısı
2006 – 2015, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Devreler ve Sistemler Teorisi Anabilim Dalı, Türkiye

