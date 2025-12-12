Ege Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Alcı kimdir, nereli? Musa Alcı'nın özgeçmişi

Kategoriler
Dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre 9 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Musa Alcı atandı.
Ege Üniversitesi Rektörlüğüne atanan ismin nereli olduğu ve yaşına dair bilgiler paylaşılmazken aldığı eğitimler şöyle:
Eğitim Bilgileri
Doktora
1994 – 1999, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Dr), Türkiye, Türkçe
Yüksek Lisans
1988 – 1991, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Türkiye, Türkçe
Lisans
1984 – 1988, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Türkiye, Türkçe
Yaptığı Tezler
Doktora Tezi (1999)
Gradyan tabanlı eğitime dayalı bulanık sistemler, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Dr), Türkiye
Yüksek Lisans Tezi (1991)
Geçici hâl kararlılık probleminin sayısal çözüm metodları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Prof. Dr.
2016 – , Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı, Türkiye
Doç. Dr.
2010 – 2016, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı, Türkiye
Yrd. Doç. Dr.
2000 – 2010, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı, Türkiye
Araş. Gör.
1992 – 2000, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Araş. Gör.
1989 – 1992, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pr., Türkiye
Akademik İdarî Deneyim
Bölüm Başkanı
2017 – 2020, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı, Türkiye
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
2016 – , Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı, Türkiye
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
2012 – 2015, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik (YL), Türkiye
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
2011 – 2013, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı, Türkiye
Bölüm Başkan Yardımcısı
2006 – 2015, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Devreler ve Sistemler Teorisi Anabilim Dalı, Türkiye