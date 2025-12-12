Dolar ve Euro kaç TL? İşte 12 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42,5045, satışta 42,6748 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,4881, satışta 42,6584 lira olarak belirlemişti.

Dün ise ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların baskı altında kalmasıyla güçlenen Euro, TL karşısında da rekor seviyelere ulaştı. Euro/TL'de ilk kez 50 seviyesi aşıldı.

YENİ GÜNDE DÖVİZ KURLARI NE KADAR?

Dolar kaç lira?

Alış: 42,6604

Satış: 42,6904

Euro kaç lira?

Euro ise 50,12 TL olarak işlem görüyor.