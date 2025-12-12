Menü Kapat
13°
Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı

747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı duyurdu: Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı
12.12.2025
12.12.2025
ve Orman Bakanı , 'de 747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile 'nden Çakmak Barajı'na su aktarımının başladığını bildirdi.

Bakan Yumaklı duyurdu: Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi. Edirne için stratejik bir su yatırımını daha hayata geçirdiklerini belirten Yumaklı, "747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı. Hem içme suyuna güç olacak hem de kurak dönemlerde yaşanabilecek risklerin önüne geçecek projemiz, Edirne'mize ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

