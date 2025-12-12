Menü Kapat
13°
 Onur Kaya

Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'ya bahis incelemesi iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın WhatsApp mesajlarında yapılan incelemeler sonucu, takım arkadaşları Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında da inceleme başlatıldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki milli futbolcuyla ilgili açıklama yaptı.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.12.2025
08:12
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
08:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında futbolcuların dijital materyallerinin incelenmesiyle yeni delillere ulaştı. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında da 'bahis' incelemesi başlatıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı.

Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'ya bahis incelemesi iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi

Tutuklanan isimlerin dijital materyallerini inceleyen savcılık yeni bilgilere ulaştı Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın WhatsApp konuşmalarında geçen 3 isim, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dikkatini çekti.

13 Kasım'da PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle Galatasaraylı Eren Elmalı 45 gün ve Metehan Baltacı 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'ya bahis incelemesi iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi

WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Metehan Baltacı'nın bir WhatsApp grubunda yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Kendisinin de PFDK'nın bahis oynayan futbolcuların açıklandığı listede gören Baltacı, futbolcu arkadaşlarının da olduğu WhatsApp grubunda PFDK listesinden bahsettiği görüldü.

Baltacı'nın tüm bahis sitelerine bakılacağına yönelik yazdığı bir mesaj üzerine, bir arkadaşı, "Nereye bakıyorlarmış? Misli'ye falan mı?" sorusunu sorarken Baltacı da "Ne kadar varsa" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'ya bahis incelemesi iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi

Konuşmalarda kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuların bile olduğu yönünde sohbetine devam edildiği esnada Baltacı'nın "Akredite olan herkes paket" dediği ve devamında kullandığı küfürlü ve veryansın tonunda ettiği cümleler savcılığın dikkatini çekti.

Baltacı, "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a...." ifadelerini kullandı. Bunu yazdıktan sonra bir arkadaşı ise, "Kanka şu anlık bir şey yok ama dediğin gibi baksalar topçu kalmaz" ifadeleriyle cevap verdi.

Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'ya bahis incelemesi iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi

BARIŞ ALPER VE ABDÜLKERİM'E İNCELEME İDDİASI

Baltacı'nın bahsettiği isimlerden 'Eren'in Galatasaraylı Eren Elmalı, 'Apo'nun Galatasaraylı stoper Abdülkerim Bardakçı, 'Barış'ın ise son yıllarda yükselen bir performansla yurtdışına astronomik ücretlerle transfer olacağı yönünde geçtiğimiz transfer sezonunun gözde ismi haline gelen Barış Alper Yılmaz olduğu değerlendiriliyor.

Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'ya bahis incelemesi iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi

Daha önce bahis skandalına adı karışmayan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı'yı da mercek altına alındığı iddia edildi.

BAŞSAVCILIKTAN İDDİALARA YALANLAMA

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, milli futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığı iddialarını yalanladı.

Başsavcılığın açıklamasında, "Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı.’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

