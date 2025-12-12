Menü Kapat
Ramazan
13°
 | Onur Kaya

Donald Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit: Kara saldırısı başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ülkesine sokulduğunu düşündüğü uyuşturucu trafiğini kesmek için Karayipler'de düzenledikleri saldırılarda yeni aşamaya geçileceğini duyurdu. Venezuela'yı tehdit eden Trump, yakında kara saldırılarına başlayacaklarını açıkladı.

Donald Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit: Kara saldırısı başlayacak
12.12.2025
12.12.2025
Başkanı , Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, ABD ordusunun açıklarında el koyduğu petrol tankerine ilişkin bir soruyu cevaplarken, bunun sadece trafiğini engellemekle ilgili olmadığını söyledi.

ABD Başkanı, petrol tankerine el koymalarının "yaptırımlarla" ilgili olduğunu ima ederek, "Bu durum pek çok şeyle ilgili. Bu nedenlerden biri, milyonlarca insanın ülkemize girmesine izin vermiş olmalarıdır." değerlendirmesini yaptı.

VENEZUELA'YA KARA SALDIRISI TEHDİDİ

Venezuela'yı yeniden tehdit eden Trump, "Uyuşturucu kaçakçılığına bakarsanız, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yüzde 92 azalmış durumda. Artık karadan da saldırılar başlatacağız. Çok yakında karada da başlayacak." diye konuştu ancak detay vermedi.

Donald Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit: Kara saldırısı başlayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela açıklarındaki önceki el koydukları petrol tankerine, "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

ABD'li sözcü, söz konusu el koyma işleminin bölgedeki gerilimi daha da artıracağı iddialarına katılmadıklarını kaydederek, Trump yönetiminin Venezuela'dan çıkan uyuşturucu trafiğini sona erdirmeye ve bu ülke üzerindeki yaptırımları uygulamaya kararlı olduğunu vurgulamıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, Venezuela'ya yönelik kara saldırıları yapabileceklerini ifade etmiş ve bu saldırıların "yakın zamanda" başlayacağını ifade etmişti.

