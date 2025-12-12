Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün çocuğa çarptığı anlar kamerada

Konya'nın merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Küçük Kumköprü Caddesi'nde Y.K.T. (15) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.D.'ye (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde kalan M.D. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kaçan ehliyetsiz sürücü ise kıskıvrak yakalandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.