Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan üzen haber

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri verdi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ve 1 Aralık'tan beri Manisa Şehir Hastanesi'nde yatan Başkan Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından açıklama yapıldı.

GÜLŞAH DURBAY ENTÜBE EDİLDİ

Yapılan açıklamada, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım şartlarında sürdürülmektedir" denildi.