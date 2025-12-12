Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan üzen haber

Kanser tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 11 gündür yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumu kötüye gitti. Hastanenin başhekimi, Durbay'la ilgili üzen haberi verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan üzen haber
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 01:22
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 01:22

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, ünitesinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri verdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan üzen haber

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Bir süredir tedavisi gören ve 1 Aralık'tan beri Manisa Şehir Hastanesi'nde yatan Başkan Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından açıklama yapıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan üzen haber

GÜLŞAH DURBAY ENTÜBE EDİLDİ

Yapılan açıklamada, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım şartlarında sürdürülmektedir" denildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan üzen haber
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hastaneye kaldırıldı
ETİKETLER
#yoğun bakım
#kolon kanseri
#Gülşah Durbay
#Şehzadeler Belediye Başkanı
#Manisa Şehir Hastanesi
#Sağlık Durum Açıklaması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.