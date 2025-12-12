Brann Fenerbahçe maçı sonucu kaç kaç? Fenerbahçe Talisca ile fark attı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann ile deplasmanda mücadele etti.

Talisca attığı gollerle öne çıkarken Fenerbahçe deplasmanda 4-0 kazanmayı başardı.

Tedesco, Başakşehir maçına kıyasla ilk 11’de 7 farklılık yaptı. Jhon Duran, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü ve Marko Asensio kadroda bulunamadı. Tedesco sarı kart cezası sebebiyle tribünden yönlendirirken, teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle görev üstlendi.

Sarı-lacivertliler, Nene’nin pasıyla ceza alanında buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun aşırtma vuruşuyla karşılaşmanın hemen başında öne geçti.

Fenerbahçe farkı, kornerden Oosterwolde’nin indirdiği topu Talisca’nın ağlara göndermesiyle ikiye taşıdı.

Brown’un sol kanattan yaptığı ortada Talisca’nın göğsüyle kontrol ettiği topun gol olmasıyla skor 3-0’a yükseldi.

İkinci devrede maç bütünüyle Fenerbahçe’nin hakimiyetinde geçerken Talisca 65. dakikada kaydettiği golle hat-trick’ini tamamladı ve takımı 4-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe bu neticeyle puanını 11’e çıkararak ilk 8 için önemli bir eşiği geçti.

Fenerbahçe’nin kalan iki mücadelesi iç sahada Aston Villa, deplasmanda ise FSCB (eski adıyla Steaua Bükreş) ile oynanacak.