İzmir'de anne, baba ve oğlu cinayetinde dehşete düşüren detay! Miras için katletti!

İzmir'de 24 Ekim'de evlerinde ölü bulunan anne, baba ve ağabeyin katilinin, çiftin diğer oğlu 30 yaşındaki M. Avcı olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği'nin özel çalışmasıyla yakalanan zanlının, maddi sıkıntılar nedeniyle mirası tek başına almak amacıyla cinayetleri planlayıp işlediği ve ağabeyinin odasını intihar süsü verecek şekilde düzenlediği belirlendi.

KAYNAK:
İHA,AA
12.12.2025
12.12.2025
'nın Muratbey Mahallesi'nde 54 yaşındaki Hatice ve 67 yaşındaki Şadi çifti ile 33 yaşındaki oğulları Mehmet Avcı'nın ölü bulunmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü. Ekipler, Mehmet Avcı'nın cansız bedeninin bulunduğu odadaki bulgulardan olayın cinayet olabileceğinden şüphelendi. Bunun üzerine Cinayet Büro ve Suç Analiz Büro amirliklerinden özel ekip oluşturuldu. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

AİLENİN DİĞER ÇOCUĞU EKİPLERCE TAKİBE ALINDI

Aile bireylerinin tüm irtibatlarını inceleyerek çiftin diğer oğlu 31 yaşındaki M. Avcı'nın hareketlerini mercek altına alan ekiplerce, yaklaşık 60 güvenlik kamerasına ait 1200 saatten fazla görüntü izlendi. Kayıtlardan şüphelinin, İzmir'den Torbalı'ya gelerek çeşitli iş yerlerinden pamuk, kolonya ve eldiven temin ettiği belirlendi.

İzmir'de anne, baba ve oğlu cinayetinde dehşete düşüren detay! Miras için katletti!

KOMŞULARA YAKALANDI

Ailenin yan dairede oturan komşularının olay günü şiddetli ses duydukları, sesin saat aralığının belirlenmesiyle şüphelinin o sırada evde olduğu ve kısa süre sonra ayrıldığı ortaya çıkarıldı.

ARAMA KAYDINDA DEHŞETE DÜŞÜREN DETAYLAR

Dijital materyallerdeki incelemede zanlının cep telefonundaki internet geçmişinde sesinin desibel seviyeleri gibi aramaların bulunduğu ve cinayeti önceden planladığı belirlendi.

İzmir'de anne, baba ve oğlu cinayetinde dehşete düşüren detay! Miras için katletti!

ÖNCE ANNE BABASINI SONRA AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Şüphelinin önce annesini tabancayla öldürdüğü, ardından babasını eve çağırarak başka bir odada vurduğu, son olarak eve gelen ağabeyini de salonda öldürdüğü tespit edildi. Zanlının tabancanın üzerindeki parmak izlerini sildiği ve ağabeyinin ölü bulunduğu odayı intihar süsü verecek şekilde düzenlediği belirlendi.

MİRASI ALABİLMEK İÇİN AİLESİNİ KATLETTİ

M. Avcı'nın, cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle mirası tek başına alabilmek amacıyla işlemiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Gözaltına alınan , emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

