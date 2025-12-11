Samsunspor AEK maç sonucu kaç kaç? Samsunspor liderliği kaybetti

UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Yunanistan temsilcisi AEK karşı karşıya geldi.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, AEK’nın 2-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.

Konuk ekibe zaferi getiren golleri 52. dakikada Marin ve 64. dakikada Koita attı. Samsunspor’un tek golü ise 4. dakikada Moukoudi’den (k.k.) geldi.

Bu sonucun ardından organizasyondaki ilk yenilgisini yaşayan Samsunspor, 10 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste ikinci kez kazanan AEK ise 10 puanla 2. basamakta konumlandı.

Kırmızı-beyazlılar, kazanması halinde Konferans Ligi lig etabını ilk 8 içinde bitirmeyi garantileyecekti.

Samsunspor, Konferans Ligi’nin son haftasında Mainz deplasmanına gidecek. AEK ise Craiova’yı ağırlayacak.