Kaza değil katliam! 3 kişiyi böyle öldürdü!

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Mehmet Karaman, 83 yaşındaki Ramazan Dulay ve 75 yaşındaki eşi Ayşe Dulay'a 33 yaşındaki B.S.F. idaresindeki 64 EP 907 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yayaları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Ramazan Dulay ise Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Dulay da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın cenazeleri Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Eşme istikametinden Uşak istikametine ilerleyen otomobilin, köy yakınlarına geldiği sırada karşıdan karşıya geçen 4 yayadan 3'üne çarptığı ve yayaların savrulduğu anlar yer aldı.