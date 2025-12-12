Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın neden yeni makam aracı aldı? Her şeyi açıkladı

Çorum'da muhalefet, AK Partili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı aldığı makam aracı üzerinden eleştiri konusu yaptı. Tartışma, Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz'ın, belediyenin eski Audi makam aracının ne olduğunu sormasıyla başladı.

Birkaç gündür hem Çorum'da hem de Türkiye genelinde gündem olan konuyla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında da değerlendirmelerde bulunuldu. Yayına bağlanan Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, eleştirilere cevap verdi.

"2 TANE MAKAM ARACIM VAR"

5 makam aracının bulunduğuna dair iddialar hakkında "Yalan ve yanlış bir haber." diye cevap vermeye başlayan Aşgın "CHP Grup Başkanı'nın bir iddiası bu. Asla gerçeği yansıtmamakta. 2 tane makam aracım var. Bir tanesi gururla bindiğim Togg, bir tanesi de 2014 model Audi A6." dedi.

"350 BİN KİLOMETRELİK ARAÇ SON 2 YIL İÇİNDE SORUN ÇIKARMAYA BAŞLADI"

"Ben 7 yıllık, ikinci dönemi olan bir belediye başkanıyım." diye konuşmasını sürdüren Çorum Belediye Başkanı "Asla değiştirmeyi düşünmedim. Ama son 2 yıl içinde birkaç kez şehirlerarası yolda 350 bin kilometreyi geçince sıkıntıya neden oldu." ifadelerini kullandı.

Aracı yenileme nedeniyle ilgili izahatta bulunan Aşgın "1.5-2 saat içinde Ankara'da bir toplantıda olmanız gerekir. Bazen İstanbul'da çok ani gelişen bir durum vardır. Mutlaka oraya gidip şehrinizin menfaatlerini takip etmeniz gerekir. 2-3 kez yolda kalınca biz onların belgelerini de Çorum'daki yerel gazetelerde hepsini yayımladık." cümlelerini sarf etti.

"Mecburen şehirlerarası ulaşım için 2025 model 6 bin kilometre yeni bir Audi A6 aldık." diyen Aşgın "Şehirlerarası yolculukta bu aracı kullanıyoruz. Şu anda 2 aracımız var, 2014 Audi A6'yı takas olarak verdik." şeklinde konuştu.

Başkan Aşgın "Şehir içindeki tüm programlarımızda gururla Togg'u kullanıyorum, asla başka bir araç kullanmıyorum ama şehirlerarası yolculuklarda çok acil gidilmesi gereken durumlarda diğer aracı kullanıyorum." sözleriyle tartışmalara cevap veren konuşmasını tamamladı.