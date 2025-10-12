Pazarcının vatandaşa küfrü Çorum Belediye Başkanı'na çarptı! Hemen o talimatı verdi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, parkta yürürken bir vatandaşın şikayetiyle karşılaşması üzerine semt pazarında denetim yaptı. Şikayet sahiplerini yanına alan Aşgın, vatandaşlara hakaret eden satıcılara sert tepki gösterdi.

"TEZGAHLARINI KAPATIN TALİMATI"

Vatandaşlara hakaret eden, tezgahın önündeki üründen daha az kalite ürün vererek vatandaşı aldatan pazarcıların tezgahının kapatılması için talimat veren Başkan Aşgın, semt pazarlarındaki sorunların düzelmesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

"SESSİZ KALIRSAK VEBALİNİ ÖDEYEMEYİZ"

O anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Aşgın, videoya şu açıklamayı ekledi: "Bu yoldan geri dönüş yok! Öyle ya da böyle, Çorum'un pazarları düzelecek, temizlenecek. Parkta rastladığımız bir teyzemizin şikayeti üzerine bir kez daha pazar denetimi yaptık. 3-5 kendini bilmezin bizim amcamıza, teyzemize, kardeşimize kötü ürünü iyi diye satıp üstüne bir de küfretmesine sessiz kalırsak bunun vebalini ödeyemeyiz.

Pazarlar, bizim sorumluluğumuzda ve biz bir söz vermiştik; sözümüzün arkasındayız. Öyle ya da böyle, pazarlar düzelecek; o tezgahlar kapanacak. Bu kendini bilmez azınlık, helalinden kazanan pazarcı esnafımızın adını da daha fazla lekeleyemeyecek. Düzgün esnafımızı korumak da bizim görevimiz. İşini dürüstçe yapan, hemşehrisini kandırmaya çalışmayan, güzel esnafımıza bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimize de ürününü seçtirmeyen, tezgahın önüne en güzel ürünlerden duvar örüp kendi tarafındaki kötü ürünü gizlice müşterisine satmaya çalışan, poşetlere kör düğüm atan, bağıran esnaftan alışveriş yapmamalarını tavsiye ediyorum. İyiyi beraber koruyacak, kötüyü beraber cezalandıracağız. Birlikte her yönüyle en güzel Çorum'a ulaşacak, mücadele edecek, başaracağız."

https://x.com/HibrahimASGIN/status/1977302515608596962