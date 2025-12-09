Menü Kapat
11°
UEFA Ülke puanı sıralaması tablosu 2025: Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA Ülke puanı sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un mücadeleleriyle tekrar gündeme geldi. Ülkeler sıralamasında Çekya yakın takibini sürdürürken Türkiye, takımlarımızın galibiyetleriyle üst sıraları hedefliyor. Ülke puanı sıralamasında birinci sırada İngiltere yer alırken İtalya ve İspanya zirve takibini sürdürüyor. Temsilcimiz Galatasaray bugün kritik mücadelede Monaco ile kozlarını paylaşarak ülke puanına katkı yapmayı hedefliyor. Peki UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum ne? İşte, Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

UEFA Ülke puanı sıralaması tablosu 2025: Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 15:16

UEFA Ülke puanı sıralaması, , ve karşılaşmaları sonuçlarına göre güncelleniyor. Bu sezon Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda aldığı sonuçlarla dikkat çeken , Monaco deplasmanında üç puana dönmek istiyor. UEFA Ülke puanı, ülkelerin Avrupa’ya göndereceği takım sayısı ve ön eleme sayısında belirleyici oluyor. Ülke puanı sıralaması açısından Çekya takımlarının alacağı sonuçlarda Türkiye’nin sıralamadaki yerini belirleyecek. Peki UEFA Ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel sıralama…

2025 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI TÜRKİYE KAÇINCI?

Ülkeler sıralamasında İngiltere zirvedeki yerini koruyor. 101.672 puan toplayan İngiltere’yi İtalya, İspanya ve Almanya gibi ülkeler takip ediyor.

UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye, topladığı 47 bin 400 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Sparta Prag, Mlada Boleslav, Slavia Prag, Viktoria Plzen gibi takımlarla Avrupa’da mücadele eden Çekya ise Türkiye’yi yakın takibi sürdürüyor. Çekya topladığı 44.300 puanla 10. basamakta yer alıyor.

UEFA Ülke puanı sıralaması tablosu 2025: Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

1- İngiltere 101,672

2- İtalya 90,517

3- İspanya 84,203

4- Almanya 80,974

5- Fransa 73,391

UEFA Ülke puanı sıralaması tablosu 2025: Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

6- Hollanda 64,700

7- Portekiz 62,066

8- Belçika 57,750

9- TÜRKİYE 7,400

10- Çek Cumhuriyeti 44,300

ÜÇ TEMSİLCİMİZ AVRUPA’DA SAHAYA ÇIKIYOR

Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle ilk 8 hedefini erteleyen Galatasaray Fransa’nın önemli takımlarından Monaco ile bu akşam saat saat 23.00’da karşı karşıya gelecek.

ise Avrupa Ligi’nde Norveç ekiplerinden Brann deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertli temsilcimizin mücadelesi 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00’de başlayacak.

Konferans Ligi’nde zirvede bulunan ise Yunanistan ekiplerinden AEK’i ağırlayacak. Önemli mücadele 11 Aralık Perşembe günü saat 20:45’te başlayacak.

