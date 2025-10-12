Türkiye'yi sarsacak kulis! Barış Yarkadaş duyurdu: Büyükşehir Belediyesi Kanunu değişecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konserlerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemesi belediyelerin düzenlediği konser ve etkinlikleri tekrar tartışmaya açtı.

TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında gündeme gelen konuyla ilgili Gazeteci BArış Yarkadaş'tan ses getirecek bir kulis bilgisi paylaşıldı.

"KONSERLER MÜLKİ AMİRİN İZNİYLE OLACAK"

Konserlerin belediyelerin kara deliği haline dönüştüğünü söyleyen Yarkadaş "Büyükşehir Belediyesi Kanunu değişecek. Konser ve tanıtım gibi hizmetler muhtemelen oranın mülki amirinin iznine (kaymakama veya valiye) bağlı kılınacak." ifadelerini kullandı.

Yasanın nasıl düzenleneceğiyle ilgili ayrıntıları açıklayan Yarkadaş "Halkla İlişkiler, tanıtım, temsil, ağırlama, konser gibi harcamalar sınırlandırılacak. Su, çöp ve altyapı gibi belediyelerin temel hizmetlerine ağırlık verilecek." dedi.

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDE TEMMUZDAN BERİ MAAŞLAR DÜZENLİ YATMIYOR"

Konser ve tanıtım gibi harcamalar için ayrılan bütçelerin daraltılacağını belirten Yarkadaş "Belediyeler Türkiye'nin kanayan yarası." ifadesini kullanarak yayın öncesi Beşiktaş Belediyesi'nde görev yapan bir temizlik görevlisiyle konuşarak aldığı bilgileri paylaştı.

Temizlik işçisinin, belediye çalışanlarının temmuz ayından beri maaşlarını düzenli alamadığını söylediğini belirten Yarkadaş, işçinin kendisine "5 aydır maaşlarımız 4'e, 5'e bölünerek veriliyor. Araçlarımız çok eski." dediğini aktardı.

"BİNİN ÜZERİNDE FAZLA ÇALIŞAN VAR"

Yarkadaş, Beşiktaş Belediyesi hakkında sarsıcı bir başka bilgi daha paylaşarak İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı tespite göre belediyede binin üzerinde fazla çalışan olduğunu söyledi.