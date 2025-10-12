Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Türkiye'yi sarsacak kulis! Barış Yarkadaş duyurdu: Büyükşehir Belediyesi Kanunu değişecek

Çok sayıda belediyeye düzenlenen yolsuzluk soruşturmasının yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de konserler için açılan soruşturma sıcaklığını korurken ses getirecek kulis bilgisi TGRT Haber ekranlarında paylaşıldı. Barış Yarkadaş "Büyükşehir Belediyesi Kanunu değişecek." dedi. 30 ili kapsayan kanunda yapılacak değişikliğin ayrıntıları da canlı yayında paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 00:24

'ne konserlerde yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'ndan soruşturma izni istemesi belediyelerin düzenlediği ve etkinlikleri tekrar tartışmaya açtı.

TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında gündeme gelen konuyla ilgili Gazeteci BArış Yarkadaş'tan ses getirecek bir kulis bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'yi sarsacak kulis! Barış Yarkadaş duyurdu: Büyükşehir Belediyesi Kanunu değişecek

"KONSERLER MÜLKİ AMİRİN İZNİYLE OLACAK"

Konserlerin belediyelerin kara deliği haline dönüştüğünü söyleyen Yarkadaş "Büyükşehir Belediyesi Kanunu değişecek. Konser ve tanıtım gibi hizmetler muhtemelen oranın mülki amirinin iznine (kaymakama veya valiye) bağlı kılınacak." ifadelerini kullandı.

Yasanın nasıl düzenleneceğiyle ilgili ayrıntıları açıklayan Yarkadaş "Halkla İlişkiler, tanıtım, temsil, ağırlama, konser gibi harcamalar sınırlandırılacak. Su, çöp ve altyapı gibi belediyelerin temel hizmetlerine ağırlık verilecek." dedi.

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDE TEMMUZDAN BERİ MAAŞLAR DÜZENLİ YATMIYOR"

Konser ve tanıtım gibi harcamalar için ayrılan bütçelerin daraltılacağını belirten Yarkadaş " Türkiye'nin kanayan yarası." ifadesini kullanarak yayın öncesi Beşiktaş Belediyesi'nde görev yapan bir temizlik görevlisiyle konuşarak aldığı bilgileri paylaştı.

Temizlik işçisinin, belediye çalışanlarının temmuz ayından beri maaşlarını düzenli alamadığını söylediğini belirten Yarkadaş, işçinin kendisine "5 aydır maaşlarımız 4'e, 5'e bölünerek veriliyor. Araçlarımız çok eski." dediğini aktardı.

"BİNİN ÜZERİNDE FAZLA ÇALIŞAN VAR"

Yarkadaş, Beşiktaş Belediyesi hakkında sarsıcı bir başka bilgi daha paylaşarak İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı tespite göre belediyede binin üzerinde fazla çalışan olduğunu söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net ekonomi mesajı: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Pazartesi günü bütün okullarda uygulanacak
ETİKETLER
#konser
#yolsuzluk
#mansur yavaş
#belediyeler
#ankara büyükşehir belediyesi
#içişleri bakanlığı
#Nevzat Uzunoğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.