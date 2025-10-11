Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net ekonomi mesajı: Enflasyonu tek haneye indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de sivil toplum kuruluşları ile buluştu. "Enflasyonu tek haneye indireceğiz" diyen Erdoğan, vatandaşların rahat nefes alması için gayret sarf ettiklerini belirtti. Erdoğan ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele vurgusu yaptı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 19:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'de " ve Sektör Temsilcileri Buluşması" programında konuştu. Rize ziyareti kapsamında önceki gün 38 projenin toplu açılışını yaptıklarını ve 2 projenin de temelini attıklarını belirten Erdoğan, toplam değeri yaklaşık 3 milyar 85 milyon lira olan bu eserlerin Rize'ye, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, Türkiye'nin artık dünyada sözü geçen bir ülke olduğunu vurguladı. Ekonomi alanındaki hedeflerini açıklayarak, enflasyonu tek haneye indireceklerini ve uygulanan ekonomi programıyla vatandaşa rahat bir nefes aldıracaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net ekonomi mesajı: Enflasyonu tek haneye indireceğiz

"BÖLGEMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum, siz değerli misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Rabbim birliğimizi, muhabbetimizi, gönül birlikteliğimizi daim eylesin. Dün 38 projemizin toplu açılışını yaptık, ayrıca 2 projenin de temellerini attık. Toplam değeri yaklaşık 3 milyar 85 milyon lira olan tüm bu eserlerin Rize’ye, bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Yüksek bir tempoda geçen Rize ziyaretimizin her dakikasını verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bakanlıklarımızla, belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş insanlarımızla Rize’de eser ve hizmet sancağımızı gururla dalgalandırmanın çabası içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net ekonomi mesajı: Enflasyonu tek haneye indireceğiz

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Artık dünyada sözü geçen bir Türkiye var. Enflasyonu tek haneye indireceğiz. Ekonomi programımızla vatandaşa rahat nefes aldıracağız. İnsansız hava araçlarında dünyada ilk 3'teyiz. Ana muhalefetin yaptığı gibi laf cambazlığı ile polemikle bu işler yürümez. Türkiye’nin 23 yıldır elde ettiği kazanımın arkasında kamu ve özel sektörün işbirliği var.

YASA DIŞI ŞANS OYUNLARI VE BAHİSLE MÜCADELE MESAJI: HEPİMZİN ASLİ GÖREVİ

Gençlerimizi ve aile kurumunu hedef alan dijital saldırıların dozu, günden güne artıyor. Bunların en başında da yasa dışı şans oyunları, sanal bahis ve kumar gibi yeni bağımlılık türleri geliyor. Sosyal medya ve dijital platformlarda bilinçli bir şekilde dolaşıma sokulan zararlı içerikler, çok küçük yaşlardan itibaren evlatlarımıza sirayet ediyor.

Yuvalar yıkan, yavrularımızı bizden koparan, ocaklara ateş düşüren bu tehlikelerle mücadele, yalnızca devletin değil, hepimizin aslî görevidir. Güçlü birey, güçlü aile ve güçlü toplum oluşan sağlıklı nesillerin yetişmesi için bizlere ne düşüyorsa, kolektif olarak yapmak zorundayız."

ETİKETLER
#ekonomi programı
#rize
#enflasyon
#cumhurbaşkanı erdoğan
#sivil toplum kuruluşları
#Proje Açılışı
#Politika
