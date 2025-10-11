Gazze'ye geri dönüş başladı: Evlerine dönen Filistinliler kalıcı çözüm bekliyor

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte on binlerce Filistinlinin Gazze şehrindeki evlerine dönüş yolculuğu ikinci gününde de devam ediyor. Yüzlerce kamyonun Raşid Caddesi üzerinden Filistinliler ile beraberindeki eşyaları Gazze şehrine taşırken oluşturduğu araç kuyruğu ve eve dönüş yolundaki kalabalığın görüntüleri kameralara yansıdı.

YENİDEN İNŞA BEKLİYORLAR

Gazze şehrine geri dönen Filistinliler ateşkesin yürürlükte kalmasını ve bölgede kalıcı barışa varılmasına yönelik umutlarını yeniden teyit etti. Bölge halkı, İsrail’in saldırıları nedeniyle birçok binanın yıkıldığı ve geniş çaplı hasarın oluştuğu altyapıya rağmen evlerini ve şehirlerini yeniden inşa edebilmeyi temenni ediyor.

GAZZE’DE BARIŞ PLANI

Söz konusu ateşkesin, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin katılımıyla hazırlanan geniş kapsamlı Gazze’de Barış Planı’nın ilk adımı olduğu biliniyor. İki yıldır devam eden savaşı sonlandırmayı hedefleyen plan çerçevesinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden kademeli olarak geri çekilmesi ve taraflar arasında rehine takası gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Plan dahilinde Gazze’de tutulan 28'i ölü olmak üzere 48 İsrailli rehine ile İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinlinin gelecek günlerde serbest bırakılması öngörülüyor. Ayrıca, taraflar arasında varılan mutabakat kapsamında yüzlerce kamyonun, Gazze Şeridi’ne günlük gıda ve insani yardım malzemesi sevkiyatına devam etmesi hedefleniyor.

GERİYE AĞIR YIKIM BIRAKTI

Öte yandan İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'de kentinden çekilmesiyle Rantisi Çocuk Hastanesi'nde bıraktığı ağır yıkım gün yüzüne çıktı. İsrail ordusu 17 Eylül'de Rantisi Çocuk Hastanesinin üst katlarını hedef almıştı. Saldırılar sonucu hastane binasının yanı sıra içindeki tıbbi cihazlarda da büyük hasar meydana geldi.

Gazze şehrindeki El-Nasr Mahallesi’nden yer değiştirmeye zorlanan Mona Yamen de, "Evimi 40 gün önce terk ettim. Hayatımın en zor günlerini yaşadım. Daha önce de yer değiştirmek zorunda kalmıştım ama bu sefer daha zordu çünkü asla evime dönemeyeceğimi düşündüm. Allah’a şükürler olsun bu savaş son bulduğu için ve evime dönebildiğim için çok büyük bir mutluluk içindeyim. Umarım ki savaş günleri asla geri dönmez ve huzur içinde yaşarız" ifadelerini kullandı.

"UMUYORUZ Kİ SON KEZ YER DEĞİŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

El-Rimal Mahallesi sakini Ahmed El-Yazji, "Savaş boyunca en az 15 kez yerimizi değiştirmek zorunda kaldık ve çok büyük acılar çektik. Çadırlarda kaldık, yaşam şartları çok zordu. Allah’a şükür evimize geri dönüyoruz. Umuyoruz ki bu savaş bitecek ve son kez yer değiştirmiş olacağız" dedi.