Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Gazze'ye geri dönüş başladı: Evlerine dönen Filistinliler kalıcı çözüm bekliyor

İsrail'in sürgün planı çöktü. Binlerce Gazzelinin, eve dönüş yolculuğu devam ediyor. Yürürlüğe giren ateşkesin ardından, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerlerden göç etmeye zorlanan on binlerce Filistinli geri dönüyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazze'ye geri dönüş başladı: Evlerine dönen Filistinliler kalıcı çözüm bekliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 18:54

ile arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte on binlerce Filistinlinin şehrindeki evlerine dönüş yolculuğu ikinci gününde de devam ediyor. Yüzlerce kamyonun Raşid Caddesi üzerinden Filistinliler ile beraberindeki eşyaları Gazze şehrine taşırken oluşturduğu araç kuyruğu ve eve dönüş yolundaki kalabalığın görüntüleri kameralara yansıdı.

YENİDEN İNŞA BEKLİYORLAR

Gazze şehrine geri dönen Filistinliler ateşkesin yürürlükte kalmasını ve bölgede kalıcı barışa varılmasına yönelik umutlarını yeniden teyit etti. Bölge halkı, İsrail’in saldırıları nedeniyle birçok binanın yıkıldığı ve geniş çaplı hasarın oluştuğu altyapıya rağmen evlerini ve şehirlerini yeniden inşa edebilmeyi temenni ediyor.

Gazze'ye geri dönüş başladı: Evlerine dönen Filistinliler kalıcı çözüm bekliyor

GAZZE’DE BARIŞ PLANI

Söz konusu ateşkesin, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin katılımıyla hazırlanan geniş kapsamlı Gazze’de Barış Planı’nın ilk adımı olduğu biliniyor. İki yıldır devam eden savaşı sonlandırmayı hedefleyen plan çerçevesinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden kademeli olarak geri çekilmesi ve taraflar arasında rehine takası gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Gazze'ye geri dönüş başladı: Evlerine dönen Filistinliler kalıcı çözüm bekliyor

Plan dahilinde Gazze’de tutulan 28'i ölü olmak üzere 48 İsrailli rehine ile İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinlinin gelecek günlerde serbest bırakılması öngörülüyor. Ayrıca, taraflar arasında varılan mutabakat kapsamında yüzlerce kamyonun, Gazze Şeridi’ne günlük gıda ve malzemesi sevkiyatına devam etmesi hedefleniyor.

Gazze'ye geri dönüş başladı: Evlerine dönen Filistinliler kalıcı çözüm bekliyor

GERİYE AĞIR YIKIM BIRAKTI

Öte yandan İsrail ordusunun anlaşmasının ardından Gazze'de kentinden çekilmesiyle Rantisi Çocuk Hastanesi'nde bıraktığı ağır yıkım gün yüzüne çıktı. İsrail ordusu 17 Eylül'de Rantisi Çocuk Hastanesinin üst katlarını hedef almıştı. Saldırılar sonucu hastane binasının yanı sıra içindeki tıbbi cihazlarda da büyük hasar meydana geldi.

Gazze'ye geri dönüş başladı: Evlerine dönen Filistinliler kalıcı çözüm bekliyor

Gazze şehrindeki El-Nasr Mahallesi’nden yer değiştirmeye zorlanan Mona Yamen de, "Evimi 40 gün önce terk ettim. Hayatımın en zor günlerini yaşadım. Daha önce de yer değiştirmek zorunda kalmıştım ama bu sefer daha zordu çünkü asla evime dönemeyeceğimi düşündüm. Allah’a şükürler olsun bu savaş son bulduğu için ve evime dönebildiğim için çok büyük bir mutluluk içindeyim. Umarım ki savaş günleri asla geri dönmez ve huzur içinde yaşarız" ifadelerini kullandı.

"UMUYORUZ Kİ SON KEZ YER DEĞİŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

El-Rimal Mahallesi sakini Ahmed El-Yazji, "Savaş boyunca en az 15 kez yerimizi değiştirmek zorunda kaldık ve çok büyük acılar çektik. Çadırlarda kaldık, yaşam şartları çok zordu. Allah’a şükür evimize geri dönüyoruz. Umuyoruz ki bu savaş bitecek ve son kez yer değiştirmiş olacağız" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Mısır'a gidiyor: İşte Gazze için önerisi
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#filistin
#ateşkes
#insani yardım
#Barış Planı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.