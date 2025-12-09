Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Mehmed Fetihler Sultanı oyuncusu Selma Güneri estetik iddialarına cevap verdi

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Uzun Hasan’ın annesi Sare Hatun karakteriyle yer alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Selma Güneri'nin estetik yaptırdığı iddia edildi. Son yayınlanan fotoğraflarda bambaşka birine dönüşen Selma Güneri, hakkındaki iddialara ateş püskürdü.

09.12.2025
09.12.2025
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Selma Güneri, son olarak dizisiyle ekranda yer alıyor. Selma Güneri son yayınlanan bölümle yüzündeki değişimle aldı. yaptırmadığını belirten Güneri, eleştirilere de ateş püskürdü.

SELMA GÜNERİ SON GÖRÜNTÜSÜYLE "ESTETİK" İDDİALARINA NEDEN OLDU

Yeşilçam sinemasının önde gelen oyuncularından Selma Güneri, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin son bölümünde rol aldı. Güneri'nin son görüntüsüyle beraber estetik yaptırdığına dair iddialar da ortaya atıldı. Diziyi izleyenler Güneri'yi estetik ve yaptırdığını söyleyerek eleştiri yağmuruna tuttu.

Mehmed Fetihler Sultanı oyuncusu Selma Güneri estetik iddialarına cevap verdi

SELMA GÜNERİ HAKKINDA ÇIKAN İDDİALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Hüsna Köşger'e konuşan Selma Güneri; estetik ve dolgu yaptırdığı iddialarına tepki göstererek, "Kime ne? Çok ufak ufak başka şeyler var yüzümde. Hiçbir zaman estetik ve dolgu yaptırmadım" dedi.

Mehmed Fetihler Sultanı oyuncusu Selma Güneri estetik iddialarına cevap verdi

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Güneri, "Estetiği olmayan bir kadınım. Botoks ve estetik yaptırdıysam, yaptırdım derim. Kaç yaşında kadınım, ihtiyaç olursa yaptırırım ama katiyen böyle bir şeyim yok. Ufak dokunuşlarla toparlama var. Çok da nadir yaptırıyorum." diyerek cevap verdi.

