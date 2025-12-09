Mehmed Fetihler Sultanı oyuncusu Selma Güneri estetik iddialarına cevap verdi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Selma Güneri, son olarak Mehmed Fetihler Sultanı dizisiyle ekranda yer alıyor. Selma Güneri son yayınlanan bölümle yüzündeki değişimle eleştiri aldı. Estetik yaptırmadığını belirten Güneri, eleştirilere de ateş püskürdü.

SELMA GÜNERİ SON GÖRÜNTÜSÜYLE "ESTETİK" İDDİALARINA NEDEN OLDU

Yeşilçam sinemasının önde gelen oyuncularından Selma Güneri, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin son bölümünde rol aldı. Güneri'nin son görüntüsüyle beraber estetik yaptırdığına dair iddialar da ortaya atıldı. Diziyi izleyenler Güneri'yi estetik ve dolgu yaptırdığını söyleyerek eleştiri yağmuruna tuttu.

SELMA GÜNERİ HAKKINDA ÇIKAN İDDİALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Hüsna Köşger'e konuşan Selma Güneri; estetik ve dolgu yaptırdığı iddialarına tepki göstererek, "Kime ne? Çok ufak ufak başka şeyler var yüzümde. Hiçbir zaman estetik ve dolgu yaptırmadım" dedi.

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Güneri, "Estetiği olmayan bir kadınım. Botoks ve estetik yaptırdıysam, yaptırdım derim. Kaç yaşında kadınım, ihtiyaç olursa yaptırırım ama katiyen böyle bir şeyim yok. Ufak dokunuşlarla toparlama var. Çok da nadir yaptırıyorum." diyerek cevap verdi.