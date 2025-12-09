Evden tarantula koleksiyonu çıktı: Dünyanın en zehirli örümceği de aralarındaydı

Kategoriler
Polis, Charleroi yakınlarında bir eve baskın yaptığında neye uğradığını şaşırdı. Ev, tarantulalarla doluydu. 150 tarantula arasında koruma altındaki türler ve dünyanın en zehirli örümceklerinden biri de bulunuyordu.
Evde, plastik kaplar içerisinde tutulan tarantulalar, Oudsbergen'deki Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'ne nakledildiler. Doğa Yardım Merkezi'nden Frederik Thoelen, örümceklerden adeta bir koleksiyon yapıldığını söyledi.
Tarantulalar arasında en dikkat çekeni ise tabut şeklindeki kutunun içinde durandı. Bu kutunun içinde 'Gezgin Örümcek' olarak bilinen Brezilya Gezen Örümceği bulunuyordu ve bu tür dünyanın en zehirlilerinden biri.
VRT News'in haberine göre Thoelen, "Bu tür hayvanlar için özel izinler ve sertifikalar gerekiyor. Sahiplerinin bu izinleri ve sertifikaları yoktu." açıklamasında bulundu.
Davayla ilgili adlı soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.