Buldan Belediye Başkanı'ndan skandal cuma paylaşımı! Tepkiler sonrası geri adım attı

CHP'li Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, bu haftaki cuma kutlama mesajında bir skandala imza attı.

İÇKİ ŞİŞELİ CUMA PAYLAŞIMI

Paylaşımında "Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar" ifadelerini kullanan Başkan Orpak, mesajında Buldan manzarasıyla birlikte alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğraf paylaştı.

TEPKİLER ÜZERİNE FOTOĞRAFI SİLDİ

Başkan Orpak'ın paylaşımına kısa sürede çok fazla tepki yorumu yağdı. Orpak, gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Yaptığı paylaşımında tepki ve tartışmalara neden olan içki şişelerinin bulunduğu fotoğrafı kaldırdı.