Özlem Zengin'den ses getirecek öneri: Bu filmler Türkiye'de yasaklansın

TBMM Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin "İmzalanan anlaşmayı çok önemsiyoruz. Dünya için çok anlamlı. Tabii ki bize ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşen, bu anlaşmanın hayata geçmesiyle alakalı süreçleri takip etmek, uluslararası hukuk anlamında da takibin arkasında olmak." şeklinde konuştu.

"SAHADAKİ GÖREV GÜCÜNDE TÜRKİYE DE YER ALACAK"

Gazze'nin imarı için yapılacakların önemine dikkati çeken Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yeni bir açıklama yaptı. Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılmasıyla alakalı yapılacak olan tüm uluslararası çalışmalarda Türkiye de olacak. Bu anlaşmaya uymayla alakalı olarak sahadaki takiple ilgili bir görev gücü oluşacak ve bu görev gücünde inşallah Türkiye'nin yer alacağını Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Yeni başlayan bir süreç var. Bu sürecin başta Gazze halkı olmak üzere dünyadaki tüm mazlum insanlar için bir fayda getirmesini ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"HOLOKOST İLE ALAKALI FİLMLER SOYKIRIM BİTENE KADAR TÜRKİYE'DE YASAKLANMALI"

Zengin, Holokost ile alakalı filmlere işaret ederek, "Filistin'de, Gazze'de İsrail'in yaptığı bütün bu soykırım bitene kadar bu filmlerin Türkiye'de gösterilmesini yasaklamak gerektiğini düşünüyorum. Bu filmler gösterilmemeli." dedi.

Kamuoyuna çağrıda bulunmak istediğini kaydeden Zengin, "Gazze'de, Filistin'de yapılan bu zulümle alakalı da bir kelime ihdas edelim. O kelimeyi duyan herkes bu zulmü, İsrail'in yaptıklarını, bu utancı hatırlasın. Gerekirse dünya çapında filmler üzerinden bir festival yapalım çünkü filmlerin gücü çok önemli." ifadelerini kullandı.