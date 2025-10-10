Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Özlem Zengin'den ses getirecek öneri: Bu filmler Türkiye'de yasaklansın

Gazze'de sağlanan ateşkes sonrası barış umudu tekrar doğarken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin çok farklı bir öneride bulundu. Zengin, İsrail'in soykırımı bitene kadar Holokost ile ilgili filmlerin Türkiye'de yasaklanması gerektiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özlem Zengin'den ses getirecek öneri: Bu filmler Türkiye'de yasaklansın
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 21:55

TBMM Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen anlaşmasına ilişkin "İmzalanan anlaşmayı çok önemsiyoruz. Dünya için çok anlamlı. Tabii ki bize ve aynı zamanda Büyük Millet Meclisi'ne düşen, bu anlaşmanın hayata geçmesiyle alakalı süreçleri takip etmek, uluslararası hukuk anlamında da takibin arkasında olmak." şeklinde konuştu.

Özlem Zengin'den ses getirecek öneri: Bu filmler Türkiye'de yasaklansın

"SAHADAKİ GÖREV GÜCÜNDE TÜRKİYE DE YER ALACAK"

Gazze'nin imarı için yapılacakların önemine dikkati çeken Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yeni bir açıklama yaptı. Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılmasıyla alakalı yapılacak olan tüm uluslararası çalışmalarda Türkiye de olacak. Bu anlaşmaya uymayla alakalı olarak sahadaki takiple ilgili bir görev gücü oluşacak ve bu görev gücünde inşallah Türkiye'nin yer alacağını Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Yeni başlayan bir süreç var. Bu sürecin başta Gazze halkı olmak üzere dünyadaki tüm mazlum insanlar için bir fayda getirmesini ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özlem Zengin'den ses getirecek öneri: Bu filmler Türkiye'de yasaklansın

"HOLOKOST İLE ALAKALI FİLMLER SOYKIRIM BİTENE KADAR TÜRKİYE'DE YASAKLANMALI"

Zengin, Holokost ile alakalı filmlere işaret ederek, "'de, Gazze'de 'in yaptığı bütün bu bitene kadar bu filmlerin Türkiye'de gösterilmesini yasaklamak gerektiğini düşünüyorum. Bu filmler gösterilmemeli." dedi.

Kamuoyuna çağrıda bulunmak istediğini kaydeden Zengin, "Gazze'de, Filistin'de yapılan bu zulümle alakalı da bir kelime ihdas edelim. O kelimeyi duyan herkes bu zulmü, İsrail'in yaptıklarını, bu utancı hatırlasın. Gerekirse dünya çapında filmler üzerinden bir festival yapalım çünkü filmlerin gücü çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Holokost nedir?
Nazi Almanyası döneminde 1941 ve 1945 yılları arasında, Adolf Hitler'in lideri olduğu SS güçleri tarafından işgal edilen sınırlar içerisinde yaklaşık 6 milyon Yahudi'nin sistemli bir şekilde öldürüldükleri soykırım.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MİT Başkanı'nın Gazze'deki ateşkese kullandığı ifade çok konuşulacak türden: 2 tehlike için uyardı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ezilenlerin sesi olduk
ETİKETLER
#Türkiye
#gazze
#İsrail
#filistin
#ateşkes
#soykırım
#Holokost
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.