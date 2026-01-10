Trafikte makas faciası! Otomobilin çarptığı motokurye can verdi

Trafikte makas terörü yine faciaya neden oldu. İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Taşdelen mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

MAKAS ATAN SÜRÜCÜ MOTOKURYEYE ÇARPTI

Gece saatlerinde Taşdelen Alt Geçidi’nde makas atarak ve aşırı süratle ilerlediği iddia edilen otomobil, mesai bitiminde evine dönmek üzere yola çıkan kurye H.U.'ya çarptı.

KURYE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 46 yaşındaki H.U.’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAÇTI, POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Motokuryeye çarpan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.