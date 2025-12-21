Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

TBMM'ye dilekçe yağdı! Haftada 4 gün çalışma Meclis gündemine girdi

TBMM Dilekçe Komisyonu'ndan vatandaşlardan gelen çok sayıda dilekçe karara bağlandı. İletilen başvurular arasında askerlik, engelli hakları, çalışma hayatı, çevre ve tüketici güvenliğine ilişkin çok sayıda yeni düzenleme talebi yer aldı. Meclis'e gönderilen 27 bin dilekçe arasından birinde çocukları 5 yaşına gelene kadar ebeveynlerden birinin haftada 4 gün uzaktan çalışması istendi.

TBMM'ye dilekçe yağdı! Haftada 4 gün çalışma Meclis gündemine girdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 15:31

Komisyonun 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na ait son karar cetvelinden derlediği bilgilere göre, iletilen başvurular arasında , engelli hakları, , çevre ve tüketici güvenliğine ilişkin çok sayıda yeni yasal düzenleme talebi yer aldı.

'EVLİ ASKER ADAYLARI İKAMETGAH ADRESLERİNE YAKIN KIŞLADA GÖREV YAPSIN'

Komisyona sunulan dilekçelerden birinde, askerliğini yapmamış evli kişilerin askerlik hizmetini ikamet ettikleri ilçe ya da yakın bir kışlada yapabilmesi ve bu süre boyunca en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapılması talep edildi.

'EVLİ VE ÇALIŞAN ADAYLAR İÇİN BEDELLİ ÜCRETLERİNDE İNDİRİM'

Bir başka başvuruda ise evli ve çalışan vatandaşlar için bedelli askerlik ücretinde indirim, askerlik hizmetine yönelik muafiyet veya erteleme kolaylığı istendi.

Ayrıca uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik talepler de Komisyona iletilen dilekçeler arasında yer aldı.

'EBEVEYNLERDEN BİRİ HAFTADA 4 GÜN EVDEN ÇALIŞSIN'

Çalışma hayatına ilişkin başvurularda ise haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesi, çalışan kadınların çalışma saatlerinin kısaltılması, çocuklar 5 yaşına gelene kadar ebeveynlerden birinin uzaktan çalışabilmesine imkan tanınması ve doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya çıkarılması yönünde düzenleme yapılması istendi. Bazı dilekçelerde, 2025 yılı içinde doğum yapan annelerin de yapılacak düzenlemelerden yararlanması talep edildi.

'ANAYASA'DAN 'ÖZÜRLÜLER' İBARESİ KALDIRILSIN'

Komisyona iletilen dilekçelerde engelli bireylerin haklarına ilişkin talepler de yer aldı.

Başvurularda, Anayasa'daki "özürlüler" ibaresinin "engelliler" olarak değiştirilmesi, engelli bireylere yönelik Anayasa'da daha kapsamlı hükümlere yer verilmesi istendi.

Ayrıca işitme engelli bireylerin, motorlu taşıt alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanan engel grupları arasına dahil edilmesi ve engelli kamu görevlilerinin isteği dışında yer değiştirmesinin kanunla güvence altına alınması talepleri de dilekçelerde yer buldu.

TBMM'ye dilekçe yağdı! Haftada 4 gün çalışma Meclis gündemine girdi

'YASAKLI IRK BESLEYEN, ÇEVREYİ KRİLETEN VE SİRAGA İÇENLERE CAYDIRICI CEZA GELSİN'

Bazı başvurularda, tehlike arz eden ırk köpeklerin beslenmesine yönelik cezaların artırılması, çevreyi kirletme ve sigara içme yasağına ilişkin daha caydırıcı düzenlemeler yapılması istendi.

Kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içilmesinin kısıtlanması ya da tamamen yasaklanması talebi de Komisyon'a iletilen dilekçeler arasında yer aldı. İncelemelerde, bu taleplerin hayata geçirilebilmesi için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu vurgulandı.

'112 İÇİN MESAJLAŞMA HATTI KURULSUN'

Bir başka dilekçede ise anlık mesajlaşma uygulamalarında 112 Acil Servis hattına ait hesap tahsis edilmesi talep edildi.

27 BİN 530 DİLEKÇE

Dilekçe Komisyonu, yaptığı incelemelerde, söz konusu taleplerin büyük bölümünün yeni bir kanun veya kanun değişikliği gerektirdiğini belirtti. Anayasa ve TBMM İçtüzüğünün ilgili maddeleri gereğince kanun teklif etme yetkisinin milletvekillerine ait olduğu ve bu kapsamda dilekçelerin Komisyon tarafından görüşülemeyeceği kaydedildi.

EN ÇOK ERKEKLER DİLEKÇE GÖNDERDİ

Vatandaşların yasal düzenleme taleplerine ilişkin sürecin, TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan kanun teklifleri bölümünden takip edilebildiği ifade edildi. Öte yandan karar cetvelinde Komisyona gelen toplam dilekçe sayısının 27 bin 530 olduğu belirtildi. Söz konusu başvuruların yüzde 85'i e-dilekçe şeklinde gerçekleşirken, dilekçelerin yüzde 75'i erkeklerden, yüzde 25'i kadınlardan geldi.

