Elon Musk'ın 55 milyar dolarlık maaş bilmecesinde yeni perde: Mahkeme son noktayı koydu

Tesla hissedarları ile Elon Musk arasında yıllardır süren hukuk mücadelesinde ibre tersine döndü ve milyarder ismin iptal edilen devasa ödeme paketine yeniden yeşil ışık yakıldı. Delaware Yüksek Mahkemesi, Tesla CEO'su Elon Musk'ın 2018 yılına ait 55 milyar dolarlık maaş ve prim paketiyle ilgili davada son sözü söyledi.

Yüksek Mahkeme, daha önce verilen iptal kararını bozarak, Musk'ın ödeme paketini yeniden yürürlüğe koydu. Ancak mahkeme, sürecin adil yürütülmediğine hükmederek Musk'a oldukça ilginç ve sembolik bir ceza kesti: 1 dolar ve avukatlık masrafları.

TARİHİ TAZMİNAT DAVASININ ARKA PLANI

Electrek'in haberine göre hukuki süreç, Tesla hissedarlarının 2018 yılında onayladığı ve o dönem yaklaşık 55 milyar dolar değerinde olan tazminat paketiyle başlamıştı. Paket, şirketin belirli finansal hedeflere ulaşması durumunda Musk'a yüklü miktarda hisse verilmesini öngörüyordu.

Ancak Tesla yönetim kurulunun Musk'a karşı yeterince bağımsız olmadığı ve yatırımcıları yanlış yönlendirdiği iddiasıyla konu yargıya taşınmıştı. O dönem Tesla'nın yasal merkezinin bulunduğu Delaware eyaletindeki mahkeme, iddiaları haklı bularak paketi iptal etmişti.

Karar sonrası Elon Musk, şirketlerin yasal merkezlerini Delaware'den taşıması yönünde çağrıda bulunmuş ve kendi şirketlerini de eyalet dışına çıkarmıştı.

RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Yeniden onaylanan paketin değeri 2018 yılında 55 milyar dolar seviyesindeyken, mevcut hisse fiyatlarıyla birlikte meblağ yaklaşık 139 milyar dolara ulaşıyor. Bahsi geçen rakamlar, bugüne kadar dünya tarihinde bir çalışana verilen en yüksek ödeme olma özelliğini taşıyor.

Öyle ki, bahse konu tutar, Tesla'nın kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği toplam paradan bile daha fazla.

ARA DÖNEMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Dava süreci devam ederken Tesla yönetimi, Musk'a 2018 paketinin kısmi telafisi olarak hissedarlara sormadan 26 milyar dolarlık hisse vermişti. Ancak Yüksek Mahkeme'nin Musk lehine karar vermesiyle birlikte, ara ödemenin iptal edilmesi veya asıl paketle birleştirilmesi bekleniyor.

Tesla hissedarları geçtiğimiz ay yapılan oylamada, tüm hedeflerin tutturulması halinde potansiyel değeri 1 trilyon doları bulabilecek daha da büyük bir pakete onay vermişti.

Tüm yaşananların ardından Delaware Yüksek Mahkemesi'nin kararı, milyarder iş insanı ile şirket arasındaki mali düğümü büyük ölçüde çözmüş gibi görünüyor.