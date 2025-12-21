Menü Kapat
TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya TOKİ kura çekimi, başvuru sonuçları tarihi

TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi, ne zaman yapılacağı başvuruların sona ermesinin ardından gündeme geldi. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya olmak üzere proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin konut inşa edilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi gündemdeki yerini koruyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 13:31

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde tarafından 500 bin inşaat edilecek. Proje kapsamında başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlamıştı. e-Devlet ve belirli banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilen başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde ise sona erdi.

Başvuruların sona ermesiyle birlikte vatandaşların gözü ve sonuçlarına çevrildi. Vatandaşlar tarafından , , İzmir, Antalya TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçalrı gündeme geldi.

TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya TOKİ kura çekimi, başvuru sonuçları tarihi

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. 81 il için ayrı ayrı gerçekleştirilecek olan kura çekimleri noter huzunda yapılacak. Kura çekimleri 27 Şubat 2026 tarihinde ise sona erecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşaat edilecek projelere ise 2025 Kasım ayında başlandı. Kura çekimlerinin ardından hak sahiplerine konutların 2027 Mart ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağı açıklandı.

TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya TOKİ kura çekimi, başvuru sonuçları tarihi

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, ANLTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleriher il için ayrı tarihlerde yapılacak. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden her ilin kura çekiliş tarihi ve saati aşamalı olarak duyurulacak.

TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya TOKİ kura çekimi, başvuru sonuçları tarihi

Henüz TOKİ tarafından İStanbul, İzmir, Ankara ve Antalya için kura çekimlerinin ne zaman yapılacağına dair ise bir açıklama yapılmadı. 2025 Aralık ayının 3. haftasında TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kura çekim takviminin paylaşılması bekleniyor.

