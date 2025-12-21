TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya TOKİ kura çekimi, başvuru sonuçları tarihi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut inşaat edilecek. Proje kapsamında başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlamıştı. e-Devlet ve belirli banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilen başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde ise sona erdi.

Başvuruların sona ermesiyle birlikte vatandaşların gözü kura çekimi ve sonuçlarına çevrildi. Vatandaşlar tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçalrı gündeme geldi.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. 81 il için ayrı ayrı gerçekleştirilecek olan kura çekimleri noter huzunda yapılacak. Kura çekimleri 27 Şubat 2026 tarihinde ise sona erecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşaat edilecek projelere ise 2025 Kasım ayında başlandı. Kura çekimlerinin ardından hak sahiplerine konutların 2027 Mart ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağı açıklandı.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, ANLTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleriher il için ayrı tarihlerde yapılacak. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden her ilin kura çekiliş tarihi ve saati aşamalı olarak duyurulacak.

Henüz TOKİ tarafından İStanbul, İzmir, Ankara ve Antalya için kura çekimlerinin ne zaman yapılacağına dair ise bir açıklama yapılmadı. 2025 Aralık ayının 3. haftasında TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kura çekim takviminin paylaşılması bekleniyor.