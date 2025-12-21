Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

ABD'den 'Gün Doğumu Projesi': Gazze lüks tatil köyleriyle donatılmış 'akıllı şehre' dönüştürülecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve Beyaz Saray'ın iki üst düzey yetkilisi tarafından Gazze için 10 yıllık kalkınma planı oluşturulduğu ortaya çıktı. Trump yönetimi temsilcileri, Gazze'yi fütüristik bir uluslararası destinasyona dönüştürmeyi amaçlıyor. Projenin adı ise 'Gün Doğumu Projesi.'

21.12.2025
21.12.2025
'in en az 71 bin insanı katlettiği 'de barışın ikinci aşaması için ek istişareler yapılırken 'de Başkanı Donald Trump yönetimi temsilcilerinin de 'Gün Doğumu Projesi' için hazırlıklar yaptığı ortaya çıktı. Trump'ın damadı Jared Kushner, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve Beyaz Saray'ın iki üst düzey yetkilisi tarafından hazırlanan 10 yıllık kalkınma planına göre Gazze bir sahil şehrine dönüştürülecek. "Gün Doğumu Projesi" olarak adlandırılan 112 milyar dolarlık görkemli bir plan hazırlanıyor.

ABD'den 'Gün Doğumu Projesi': Gazze lüks tatil köyleriyle donatılmış 'akıllı şehre' dönüştürülecek

YATIRIMCILARA SLAYTLA SUNUM YAPILDI

'Gün Doğumu Projesi' 32 slayttan oluşan bir PowerPoint sunumuyla yatırımcılara sunuldu. Wall Street Journal'in haberine göre, Gazze'de lüks otellerin, yüksek hızlı tren hatlarının ve yapay zeka destekli akıllı şebeke özelliklerinin geliştirilmesiyle kıyı şeridi küçük, gözde bir metropole dönüştürülecek.

Sunumda yer alan ifadelerden bazıları ise şu şekildeydi:

"Gazze'nin yıkımı çok büyük oldu, ancak önümüzdeki süreçte sadece restorasyon değil, Orta Doğu'da en son teknolojiye sahip altyapı, kentsel tasarım ve teknolojiyle bir refah kapısı geliştirme fırsatı olduğuna inanıyoruz."

ABD'den 'Gün Doğumu Projesi': Gazze lüks tatil köyleriyle donatılmış 'akıllı şehre' dönüştürülecek

GAZZE'DE 'AKILLI ŞEHİR'

112 milyar dolarlık maliyetin 10 yıla yayılacağı ve ABD'nin 60 milyar dolarlık hibe ve borç garantisi sağlamayı kabul ettiği belirtildi. PowerPoint sunumundan bir slaytta, "Gazze'yi teknoloji odaklı yönetim ve hizmetlerle 'akıllı şehir' olarak yeniden tasarlamak" ifadesi yer aldı.

ABD'den 'Gün Doğumu Projesi': Gazze lüks tatil köyleriyle donatılmış 'akıllı şehre' dönüştürülecek

YERİNDEN EDİLECEK FİLİSTİNLİLERE DAİR BİLGİ YOK

Sunumda yeniden yapılanma fonuna hangi ülkelerin veya şirketlerin yatırım yapacağına dair ayrıntılı bilgi verilmedi. Ayrıca plan, inşaatın farklı aşamalarını ayrıntılı olarak belirtse de, gerekli olan devasa inşaat sırasında yerinden edilecek 2 milyon Filistinlinin barınmasıyla ilgili ayrıntıları içermiyordu.

ABD'den 'Gün Doğumu Projesi': Gazze lüks tatil köyleriyle donatılmış 'akıllı şehre' dönüştürülecek

Öte yandan Gazze'de iki yıl süren savaşta İsrail'in binlerce hava saldırısıyla yerle bir edilen şehirlerin ardından, tahminen 68 milyon ton enkaz bulunuyor.

ETİKETLER
