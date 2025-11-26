Ünlü teknoloji devi binlerce çalışanıyla yolları ayırıyor

HP, mali takviminde 31 Ekim’de sona eren döneme ait bilançosunu açıkladı ve aynı zamanda şirket içinde büyük bir dönüşüm sürecinin startını verdi. Açıklamaya göre HP, yapay zekâyı merkeze alan bir girişimle hem müşteri memnuniyetini hem de ürün geliştirme süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu dönüşümün doğal bir sonucu olarak da çalışan sayısında ciddi bir küçülme öngörüyor.