Ünlü teknoloji devi binlerce çalışanıyla yolları ayırıyor

HP, mali takviminde 31 Ekim’de sona eren döneme ait bilançosunu açıkladı ve aynı zamanda şirket içinde büyük bir dönüşüm sürecinin startını verdi. Açıklamaya göre HP, yapay zekâyı merkeze alan bir girişimle hem müşteri memnuniyetini hem de ürün geliştirme süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu dönüşümün doğal bir sonucu olarak da çalışan sayısında ciddi bir küçülme öngörüyor.
Şirket, bu adımın yalnızca maliyet azaltmak için değil, aynı zamanda daha çevik ve rekabetçi bir yapıya geçmek için atıldığını vurguluyor.
HP’nin duyurduğu yeniden yapılanma kapsamında, iş gücü ve iş gücü dışı kalemlerde toplam 650 milyon dolarlık bir maliyet ortaya çıkacak. Bunun yaklaşık 250 milyon dolarlık kısmının 2026 mali yılında gerçekleşmesi bekleniyor.
Tüm bu adımların sonunda ise şirketin 2028 mali yılına kadar yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Yani, HP birkaç yıl sürecek bu dönüşümün sonunda daha kârlı bir yapıya kavuşmayı amaçlıyor.
Bilanço tarafında ise karmaşık bir tablo var. HP’nin geliri, 31 Ekim’de sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 4,2 artarak 14,6 milyar dolara çıktı. Ancak şirketin net kârı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 906 milyon dolardan 795 milyon dolara geriledi.