TGRT Haber
Editor
Editor
 Murat Makas

Yalova'da DEAŞ operasyonlarında sıcak gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi

Yalova'da 3 polisimizi şehit eden DEAŞ terör örgütüne karşı operasyonlar ülke genelinde aralıksız sürüyor. Teröristlere karşı düzenlenen operasyon sonucunda tutuklu sayısı yükseldi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
12:48
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
12:48

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonları çerçevesinde yürütülen soruşturmada gözaltına sayısı 115'e çıkarken tutuklu sayısı ise 56'ya yükseldi.

ÇOK SAYIDA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

29 Aralık 2025'te gece 02.00 sıralarında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütüne yönelik İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyon esnasında çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüş, 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği olay sonrasında Yalova il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleşmiş ve 42 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yalova'da DEAŞ operasyonlarında sıcak gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi

TUTUKLU SAYISI YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklanırken 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Devam eden operasyonlarda 73 zanlı daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 30'u tutuklanırken 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle operasyonlarda gözaltı sayısı 115'e çıkarken tutuklu ise 56'ya yükseldi.

Yalova'da teröristler evi böyle ateşe verdi!
