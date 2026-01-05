Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin final sınavlarının tamamlanmasının ardından AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı merak edildi. Binlerce öğrencinin katıldığı final sınavlarının açıklanacağı tarih bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç sorgulama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 12:36

2025-2026 Eğitim yılının AUZEF Güz Dönemi vize ve final sınavları gerçekleşti. Sınava katılan binlerce kişi ise AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27-28 Aralık'ta uygulanan final sınavlarının tamamlanmasının ardından final sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavlarda süreç tamamlanırken gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanmasının ardından detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç sorgulama

AUZEF AKADEMİK TAKVİM 2025-26

Yarıyıl Başlangıç ve Sonları

Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı

Güz Dönemi: 22 Eylül 2025

Bahar Dönemi: 23 Şubat 2026

Eğitim-Öğretim Yılı Sonu

Güz Dönemi: 26 Aralık 2025

Bahar Dönemi: 29 Mayıs 2026

AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç sorgulama

Kayıt Yenileme Tarihleri

Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçin

Güz Dönemi: Fakülteye İlk Kayıt Tarihleri

Bahar Dönemi: 16 Şubat – 01 Mart 2026

Kayıtlı Öğrenciler İçin

Güz Dönemi: 01 Eylül 2025 – 21 Eylül 2025

Bahar Dönemi: 16 Şubat – 01 Mart 2026

AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç sorgulama

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Sınav Tarihleri

Ara Sınav (Vize)

Güz Dönemi: 08 Kasım – 09 Kasım 2025

Bahar Dönemi: 25 – 26 Nisan 2026

Bitirme Sınavı (Final)

Güz Dönemi: 27 Aralık – 28 Aralık 2025

Bahar Dönemi: 06 – 07 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı (Telafi)

Güz Dönemi: 31 Ocak – 01 Şubat 2026

Bahar Dönemi: 11 – 12 Temmuz 2026

Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı

Güz Dönemi: 2024–2025 Eğitim Öğretim Yılı – 06 Eylül 2025

Bahar Dönemi: 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı – 06 Eylül 2026

ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.