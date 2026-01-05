AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç sorgulama

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2025-2026 Eğitim yılının AUZEF Güz Dönemi vize ve final sınavları gerçekleşti. Sınava katılan binlerce kişi ise AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.
27-28 Aralık'ta uygulanan final sınavlarının tamamlanmasının ardından final sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavlarda süreç tamamlanırken gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanmasının ardından detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
Yarıyıl Başlangıç ve Sonları
Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı
Güz Dönemi: 22 Eylül 2025
Bahar Dönemi: 23 Şubat 2026
Eğitim-Öğretim Yılı Sonu
Güz Dönemi: 26 Aralık 2025
Bahar Dönemi: 29 Mayıs 2026
Kayıt Yenileme Tarihleri
Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçin
Güz Dönemi: Fakülteye İlk Kayıt Tarihleri
Bahar Dönemi: 16 Şubat – 01 Mart 2026
Kayıtlı Öğrenciler İçin
Güz Dönemi: 01 Eylül 2025 – 21 Eylül 2025
Bahar Dönemi: 16 Şubat – 01 Mart 2026
Sınav Tarihleri
Ara Sınav (Vize)
Güz Dönemi: 08 Kasım – 09 Kasım 2025
Bahar Dönemi: 25 – 26 Nisan 2026
Bitirme Sınavı (Final)
Güz Dönemi: 27 Aralık – 28 Aralık 2025
Bahar Dönemi: 06 – 07 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı (Telafi)
Güz Dönemi: 31 Ocak – 01 Şubat 2026
Bahar Dönemi: 11 – 12 Temmuz 2026
Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı
Güz Dönemi: 2024–2025 Eğitim Öğretim Yılı – 06 Eylül 2025
Bahar Dönemi: 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı – 06 Eylül 2026