Eğitim
Eğitim
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL 2026? Başvuru ücretinin ödeneceği bankalar

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları başladı. Başvuru yapacak olanlar ise MSÜ başvuru ücretinin ne kadar olduğunu araştırdı. Binlerce kişi bu yıl da sınava başvuru yapacak.

MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL 2026? Başvuru ücretinin ödeneceği bankalar
05.01.2026
05.01.2026
05.01.2026
1 Mart Pazar günü uygulanacak olan MSÜ sınavının başvuruları bugün itibarıyla alınıyor. Binlerce kişi başvuru yaparken ücretin yatırılacağı banka da merak edildi.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2026?

Başvuru süresi 05–29 Ocak 2026 tarihleri arasındadır ve sınav ücreti ödeme için son gün 30 Ocak 2026’dır. Sınav, 01 Mart 2026 tarihinde yapılacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak olup süresi 165 dakikadır. Sınav ücreti 700,00 TL olarak belirlenmiştir. Geç başvuru günü 03 Şubat 2026’dır ve bu tarihte yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.

MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL 2026? Başvuru ücretinin ödeneceği bankalar

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALAR?

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılıyor.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM
cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para
yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den
başvuracak adaylar hariç)
QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar
hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den
başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM
(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve
ATM’den ücret yatırılmaz.)

#Eğitim
