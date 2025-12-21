Menü Kapat
ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile geniş bir savaştan kaçınıyor!

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Rusya'nın NATO ile geniş çaplı savaştan kaçındığını söyledi. Gabbard, Ukrayna'nın tamamını ve Avrupa'nın bir kısmını ele geçirmeyi planladığı yönündeki haberleri ise yalanladı.

ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile geniş bir savaştan kaçınıyor!
'nın 'ya saldırılarının ardından Avrupa'yı saran endişe hakkında Ulusal Direktörü Tulsi Gabbard açıklamalarda bulundu. Gabbard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Rusya'nın "Ukrayna'nın tamamını ve Avrupa'nın bir kısmını ele geçirmeyi" planladığını iddia eden haberlere cevap verdi.

ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile geniş bir savaştan kaçınıyor!

Haberleri "yalan ve " şeklinde nitelendiren Gabbard, bu haberlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın "barış çabalarını baltalamayı amaçladığını ve kamuoyunda korku yaratarak savaşın tırmanmasını" teşvik ettiğini savundu.

Gabbard, ve Avrupa Birliği'nin (AB), ABD ordusunu doğrudan Rusya ile savaşa çekmek istediğini iddia etti.

https://x.com/TulsiGabbard/status/2002503405156151648

''RUSYA, NATO İLE SAVAŞTAN KAÇINIYOR''

ABD istihbaratının, haberde görüşlerine yer verilen Demokrat Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi de dahil karar alıcıları bilgilendirdiğini belirten Gabbard, ABD istihbaratının Rusya'nın NATO ile daha "geniş bir savaştan kaçındığını değerlendirdiğini" aktardı.

ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile geniş bir savaştan kaçınıyor!

Gabbard, ABD istihbaratının Rusya'nın mevcut askeri kapasitesiyle Ukrayna'nın tamamını işgal edip kontrol altına alabilecek güce sahip olmadığı ve Avrupa'yı "fethetmesinin" ise söz konusu olmadığı yönünde değerlendirme yaptığını ifade etti.

ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#savaş
#nato
#istihbarat
#propaganda
#Dünya
