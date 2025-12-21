Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
11°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Steam 64-bit dönemine resmen geçiş yaptı: 32-bit Windows desteği sona eriyor

Valve, yayınladığı son güncellemeyle Steam istemcisini 64-bit mimarisine taşıdı ve 32-bit sistemler için yolun sonunun göründüğünü resmileştirdi. Peki 32-bit PC kullananlar ne yapacak?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.12.2025
13:43
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
13:43

Valve, 19 Aralık 2025 tarihli yeni istemci güncellemesiyle birlikte ve işletim sistemlerinde çalışan uygulamasını 64-bit mimarisine geçirdi. Şirket, aylar önce destek sayfalarında yer verdiği planı hayata geçirerek, eski mimariye sahip sistemler için veda takvimini netleştirmiş oldu.

32-BİT KULLANICILARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Halen 32-bit Windows sürümü kullanan sistemler ise kısa bir süre daha almaya devam edecek. Valve cephesinden yapılan açıklamada, desteğin 1 Ocak 2026 tarihine kadar süreceği belirtildi.

Steam 64-bit dönemine resmen geçiş yaptı: 32-bit Windows desteği sona eriyor

KULLANICILARIN YÜZDE 0,01'İ ETKİLENECEK

Verilere bakıldığında Valve'ın aldığı kararın arkasında yatan nedenler daha net anlaşılıyor.

Steam Donanım Anketi sonuçlarına göre, platformun desteklediği tek 32-bit sürüm olan Windows 10 32-bit, toplam kullanıcı tabanının yalnızca yüzde 0,01'lik gibi oldukça küçük bir kısmını oluşturuyor.

Steam 64-bit dönemine resmen geçiş yaptı: 32-bit Windows desteği sona eriyor

TARİH DOLDUĞUNDA NE OLACAK?

Belirlenen 1 Ocak 2026 tarihinden sonra Steam uygulaması 32-bit Windows üzerinde bir süre daha çalışmaya devam edebilir. Ancak platform, söz konusu tarihten itibaren herhangi bir güvenlik düzeltmesi veya özellik güncellemesi almayacak.

Valve, belirtilen sürenin ardından yaşanacak sorunlar için teknik destek sağlamayacağını veya uygulamanın işlevselliğini koruyacağını garanti etmeyeceğini vurguladı.

Steam yılbaşı indirimleri saat kaçta başlıyor? Kış indirimleri bugün başlayacak
ETİKETLER
#windows 11
#steam
#windows 10
#güncelleme
#64-bit
#32-bit
#Destek Bitişi
#Teknoloji
TGRT Haber
