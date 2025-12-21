Steam 64-bit dönemine resmen geçiş yaptı: 32-bit Windows desteği sona eriyor

Valve, 19 Aralık 2025 tarihli yeni istemci güncellemesiyle birlikte Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde çalışan Steam uygulamasını 64-bit mimarisine geçirdi. Şirket, aylar önce destek sayfalarında yer verdiği planı hayata geçirerek, eski mimariye sahip sistemler için veda takvimini netleştirmiş oldu.

32-BİT KULLANICILARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Halen 32-bit Windows sürümü kullanan sistemler ise kısa bir süre daha güncelleme almaya devam edecek. Valve cephesinden yapılan açıklamada, desteğin 1 Ocak 2026 tarihine kadar süreceği belirtildi.

KULLANICILARIN YÜZDE 0,01'İ ETKİLENECEK

Verilere bakıldığında Valve'ın aldığı kararın arkasında yatan nedenler daha net anlaşılıyor.

Steam Donanım Anketi sonuçlarına göre, platformun desteklediği tek 32-bit sürüm olan Windows 10 32-bit, toplam kullanıcı tabanının yalnızca yüzde 0,01'lik gibi oldukça küçük bir kısmını oluşturuyor.

TARİH DOLDUĞUNDA NE OLACAK?

Belirlenen 1 Ocak 2026 tarihinden sonra Steam uygulaması 32-bit Windows üzerinde bir süre daha çalışmaya devam edebilir. Ancak platform, söz konusu tarihten itibaren herhangi bir güvenlik düzeltmesi veya özellik güncellemesi almayacak.

Valve, belirtilen sürenin ardından yaşanacak sorunlar için teknik destek sağlamayacağını veya uygulamanın işlevselliğini koruyacağını garanti etmeyeceğini vurguladı.