 Selahattin Demirel

ABB'deki konser yolsuzluğunda Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi! İçişleri Bakanlığı'na başvuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı konser ve etkinliklerde yolsuzluk yapıldığına dair iddialarla ilgili soruşturmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Başsavcılık Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi.

ABB'deki konser yolsuzluğunda Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi! İçişleri Bakanlığı'na başvuruldu
Selahattin Demirel
10.10.2025
10.10.2025
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te çok önemli bir bilgi paylaştı. 'ndeki (ABB) konser yolsuzluğu soruşturmasındaki gelişmeyi aktaran Atik, Belediye Başkanı ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu için Başsavcılığın harekete geçtiğini duyurdu.

Atik "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında açmak için izin istedi." ifadeleriyle yaşanan sıcak gelişmeyi duyurdu.

Başsavcılığın Yavaş ve Uzunoğlu için istediği iznin gerekçesinde "Görevi kötüye kullanma ve denetim görevinin ihmali" suçlarının işlendiğini belirttiğini bildiren Atik şu ifadeleri kullandı:

" Yavaş'ın müteselsil sorumluluk çerçevesinde bu iddialarından ve bunları denetlemekle sorumlu olduğunu vurgulayarak görevi kötüye kullanma, Türk Ceza Kanunu'nun 251 ve 257. maddeleri uyarınca hakkında soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

#yolsuzluk
#mansur yavaş
#ankara büyükşehir belediyesi
#soruşturma
#başsavcılık
#Nevzat Uzunoğlu
#Gündem
