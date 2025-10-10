ABB'deki konser yolsuzluğunda Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi! İçişleri Bakanlığı'na başvuruldu

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te çok önemli bir bilgi paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki (ABB) konser yolsuzluğu soruşturmasındaki gelişmeyi aktaran Atik, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu için Başsavcılığın harekete geçtiğini duyurdu.

Atik "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma açmak için izin istedi." ifadeleriyle yaşanan sıcak gelişmeyi duyurdu.

Başsavcılığın Yavaş ve Uzunoğlu için istediği iznin gerekçesinde "Görevi kötüye kullanma ve denetim görevinin ihmali" suçlarının işlendiğini belirttiğini bildiren Atik şu ifadeleri kullandı:

"Başsavcılık Yavaş'ın müteselsil sorumluluk çerçevesinde bu yolsuzluk iddialarından ve bunları denetlemekle sorumlu olduğunu vurgulayarak görevi kötüye kullanma, Türk Ceza Kanunu'nun 251 ve 257. maddeleri uyarınca hakkında soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi." ifadelerini kullandı.

