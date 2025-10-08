Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması! 14 sanık hakkında iddianame

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (ABB) düzenlenen konserlerde usulsüzlük ve kamu zararı sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmiş, 5 şüpheliye ise adli kontrol uygulanmıştı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i hakkında tutuklama kararı alındı. Öte yandan adli kontrol uygulanan kişi sayısı ise toplamda 9 oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında iddianame tamamlandı.

5'i tutuklu toplam 14 sanık hakkında zimmet suçundan dava açıldı.

TUTUKLANAN İSİMLER

Şüphelilerden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen rapor, MASAK ve Sayıştay incelemesi ile bilirkişi raporlarında, kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı bildirilmişti.

Acıklamada, kamu zararına sebebiyet verildiği iddiaları kapsamında soruşturma yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.

SUÇLAMALARIN AYRINTILARI

Dosyadaki suçlamaların ayrıntıları belli oldu.

Soruşturma dosyasına giren raporlarda, belediye tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin hizmet alımlarının usulüne uygun olmadığı anlatıldı.

Rapor, belediyenin düzenlediği bazı konserleri konu alıyor.

Söz konusu hizmet alımları için KDV hariç 759 milyon 148 bin 652 lira ödeme yapıldığı, 32 konser hizmet alımının, piyasa rayiç fiyatlarına uygun olmadığı savunuluyor.

Raporda aynı zamanda yüklenicilere ödenen bedellerin piyasa rayiç fiyatlarının çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

154 MİLYON LİRALIK ZARAR TESPİT EDİLDİ

Bu nedenle idarenin zarara uğratıldığı, zararın yaklaşık olarak 154 milyon 453 bin 221 lira olduğu ifade ediliyor.

Yine raporlarda ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan konserlerin; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/b maddesi kapsamında, tek şirketten hizmet alınarak gerçekleştirildiği tespitine yer veriliyor.

İdarenin, rekabete açık olması gereken bir alımı, kanuni şartları oluşmadığı halde doğrudan temin yöntemiyle yaptığı, bu haliyle ihale mevzuatına aykırı davranıldığı belirtiliyor.

Söz konusu raporda; konserler için ödenen toplam 759 milyon 148 bin 652 liranın, 608 milyon 47 bin 800 lirasının dört firmaya ödendiği, bu tutarın 304 milyon 288 bin 200 lirasının sahibi S.Ç. olan organizasyon firmasına ödendiği anlatıldı.