Ankara'da sürpriz görüşme! Murat Kurum, Mansur Yavaş ve 2 CHP'li başkanla bir araya geldi

Ankara'da süpriz bir görüşme gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mansur Yavaş'la birlikte 3 CHP'li belediye başkanla görüştü. Kurum, başkanları bakanlıkta kabul ederken "Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."