Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'bidonlu' gönderme! Üzerlerine fotoğrafını yapıştırdı: "Allah'tan hiç korkunuz yok mu arkadaş?"

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan İvedik-Temelli-Polatlı İçme Suyu İletim Hattı Projesi’nde usulsüzlük, sahte belge kullanımı ve kamu zararı yapıldığını öne sürdü.

YAVAŞ VE ABB YÖNETİMİNE YÜKLENDİ

Proje ihalesi üzerinden Mansur Yavaş'a ve ABB yönetimine sert sözlerle yüklenen Gökçek, proje ihalesinin 549 milyon TL’ye sonlandığını söyledi. Gökçek, "İhalenin yapımı için de 900 gün gibi bir süre veriyorlar. Daha sonra bu ihale için zeyilname yayınlanıyor. Zeyilname dediğimiz yani işte kış şartlarından, hava şartlarından dolayı çalışamayacak gün sayısını söylenmesidir. Bunun için ilk başta 120 gün veriliyor. Daha sonra yeniden bir ek zeyilname yayınlanarak bu 67 güne düşürülüyor. Yani Sayın Yavaş'ın yayınladığı zeyilnameden sonra 2020 yılında 78 gün, 2021 yılında 298 gün, 2022’de 298 gün, 2023’te 226 gün toplamda 900 gün. Yani 2023 yılında doldurmaları gerekiyor" dedi.

"ALLAH'TAN HİÇ KORKUNUZ YOK MU ARKADAŞ?"

Mansur Yavaş'ın 549 milyon TL'ye yapılan ihaleyi Ankara'ya 2,5 milyar TL'ye fatura ettiğinin belirten Gökçek, "Allah'tan hiç korkunuz yok mu arkadaş? Hiç utanmıyorsunuz. Hem Ankara'yı susuz bırakıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ÜMİT EDİYORUM Kİ BUNLARIN HESABINI TEK TEK VERİRLER"

Beceriksiz bir yönetimle karşı karşıya olduklarını belirten Gökçek, "Her gün yeni bir vurgunla karşınıza çıkarak maalesef çıkarak bunları anlatmak durumunda kalıyoruz. Ümit ediyorum ki bunların hesabını tek tek verirler. Fakirin, fukaranın, garibin gurabanın hakkını yiyen bu yönetimin inşallah adalet önünde hesap vermesini bir an önce bekliyoruz" dedi.

"BUGÜN ANKARALILAR BU BİDONLARA MAHKUM EDİLMİŞTİR"

Ankara'da yaşanan su kesintilerinin en büyük sebebinin paraların Ankara'da çarçur edilmesi olduğunun altını çizen Gökçek, "2018 yılında önce hiç arıza vermeden çalışan dünyadan su ödülleri almış olan Kesikköprü hattı maalesef Sayın Mansur Yavaş'ın elemanları tarafından yüksek basınç verildiği için patlamış ve bugün Ankaralılar bu bidonlara mahkum edilmiştir. Kesikköprü hattında size şunu söyleyeyim. AK Parti döneminde kamyon saymak için elemanlar vardı. Yani oraya gelen giden kamyonları sayı olarak sayarlar. Rapor edenler. O kamyon sayan elemanlar şu anda bu borularla ilgili en sorumlu kişi haline getirildi Sayın Mansur Yavaş döneminde. Ve maalesef boruların içerisindeki havalar alınamadığı için ve buradaki yüksek basıncın nasıl verileceğini bilmediklerinden dolayı boruları patlattılar. Ve bugün Ankaralılar maalesef bundan dolayı susuzlukla karşı karşıya. Değerli basın mensupları Ankara'da maalesef trafik de felç durumda. Bugün Ankara'mızın yolları bozuk, Ankara'ya su verilemiyor" diye konuştu.