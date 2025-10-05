Hırsız ve rüşvetçi kim? Özgür Özel bu 2 kelimeyi kullanmak için gerekçesini duyurdu

Kategoriler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediyesi’nin 100’üncü Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziye Evi açılış törenine katılarak açıklamalarda bulundu.
Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP'li belediyelerle ilgili devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları süreciyle ilgili "Mahkeme kararı kesinleşmiş, karar olmadan kimseye ‘hırsız’ dedirtmem. Kimseye ‘Rüşvet aldı’ dedirtmem. Kimseye ‘Belediyeyi soydu’ dedirtmem." dedi.
"Duyarsam, beterini duyarsınız. Hesabını verirsiniz." ifadelerini kullanan Özel "En geç iki sene içinde seçim var. Ondan sonra kim kime iftira attı, kim kime haysiyet cellatlığı yaptı, bunların hepsini göreceğiz. Öyle iftirayla, yalanla, dolanla, haysiyet cellatlığıyla iktidarı koruyamazsınız. Bu millet hizmete bakıyor." şeklinde konuştu.