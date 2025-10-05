Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Hırsız ve rüşvetçi kim? Özgür Özel bu 2 kelimeyi kullanmak için gerekçesini duyurdu

CHP'li belediyeler hakkında süren yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları hakkında partinin lideri Özgür Özel'den farklı bir açıklama geldi. Özel, "Hırsız" ve "Rüşvetçi" ifadelerini kullanmak için hangi gerekçeyi baz aldığını duyurdu.

05.10.2025
05.10.2025
Genel Başkanı , Bolu Belediyesi’nin 100’üncü Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziye Evi açılış törenine katılarak açıklamalarda bulundu.

Hırsız ve rüşvetçi kim? Özgür Özel bu 2 kelimeyi kullanmak için gerekçesini duyurdu

"KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARI OLMADAN DEDİRTMEM"

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP'li belediyelerle ilgili devam eden ve soruşturmaları süreciyle ilgili " kararı kesinleşmiş, karar olmadan kimseye ‘hırsız’ dedirtmem. Kimseye ‘Rüşvet aldı’ dedirtmem. Kimseye ‘Belediyeyi soydu’ dedirtmem." dedi.

Hırsız ve rüşvetçi kim? Özgür Özel bu 2 kelimeyi kullanmak için gerekçesini duyurdu

"MİLLET HİZMETE BAKIYOR"

"Duyarsam, beterini duyarsınız. Hesabını verirsiniz." ifadelerini kullanan Özel "En geç iki sene içinde var. Ondan sonra kim kime iftira attı, kim kime haysiyet cellatlığı yaptı, bunların hepsini göreceğiz. Öyle iftirayla, yalanla, dolanla, haysiyet cellatlığıyla iktidarı koruyamazsınız. Bu millet hizmete bakıyor." şeklinde konuştu.

