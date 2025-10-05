CHP Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösterir mi? Özgür Özel açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, partisinin milletvekilleriyle Bolu'da düzenlediği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili merak edilen o soruyu cevapladı. "CHP Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösterir mi?" sorusunu değerlendiren Özel verdiği cevapla dikkat çekti.

"ÖNEMLİ BİR SEÇENEK"

CHP lideri Özel, ön seçimle aday belirlemenin Türkiye siyaseti için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

"Mansur Bey önemli bir seçenek." ifadesini kullanan Özel, "O ya da başka biri adaylaşacak olursa toplumun rızasını aramak durumunda kalır." diye konuştu.