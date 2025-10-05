Menü Kapat
20°
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

CHP Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösterir mi? Özgür Özel açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür "Özel Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösterir mi?" sorusunu cevapladı. Özel, Yavaş'ın adaylık konusunu "Önemli bir seçenek." olarak tanımladı.

CHP Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösterir mi? Özgür Özel açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 15:11

lideri , partisinin milletvekilleriyle Bolu'da düzenlediği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili merak edilen o soruyu cevapladı. "CHP Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösterir mi?" sorusunu değerlendiren Özel verdiği cevapla dikkat çekti.

"ÖNEMLİ BİR SEÇENEK"

CHP lideri Özel, ön seçimle aday belirlemenin Türkiye siyaseti için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

"Mansur Bey önemli bir seçenek." ifadesini kullanan Özel, "O ya da başka biri adaylaşacak olursa toplumun rızasını aramak durumunda kalır." diye konuştu.

